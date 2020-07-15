Убийство в стиле ниндзя: в Нью-Йорке киллер расчленил 33-летнего миллионера

В среду, 15 июля, ведущие американские СМИ сделали одной из главных новостей убийство 33-летнего миллионера Фахима Салеха (на фото в заголовке) в Нью-Йорке. Преступление было совершено в его квартире на Манхэттене в Нижнем Ист-Сайде. Апартаменты обошлись Салеху в 2 миллиона 250 тысяч долларов, но не стали для него крепостью.

Фахим был убит 13 июля. Камеры наблюдения зафиксировали, как он вошел в своем доме в лифт. За ним буквально протиснулся неизвестный. Этот человек был одет как ниндзя. Лицо закрывала маска.

Лифт остановился на этаже, где находится квартира Салеха. Он вышел и тут же упал. Полиция, изучив запись, пришла к выводу, что его толкнул в спину еще в кабине лифта незнакомец. Согласно другой версии, убийца мог выстрелить в жертву. У него был чемодан. Действовал киллер профессионально.

Он затащил Фахима в квартиру. На следующий день в полицию обратилась сестра миллионера. Она очень беспокоилась. Женщина рассказала, что 13 июля пришла в гости к брату, но он не открыл дверь. Она много раз пыталась до него дозвониться, но Салех не отвечал. Прежде он так никогда не делал. Она была уверена, что с братом что-то случилось.

Полицейские отправились домой к Фахиму. Попав в квартиру, они увидел ужасающую картину. На полу в луже крови лежало расчлененное тело миллионера. Отсутствовали руки и ноги, а также голова. Рядом с трупом обнаружили электропилу. По всей видимости, этим инструментом и орудовал киллер. Тут же лежали плотные строительные мешки. В них полицейские нашли недостающие части тела.

Как сообщает газета New York Daily News, убийца покинул квартиру жертву в тот самый момент, когда сестра миллионера поднималась туда на лифте. Киллер спустился по лестнице. Эта деталь делает его еще больше походим на ниндзя, считает издание.

В настоящее время рассматривается основная версия — заказное убийство. Фахим Салех сделал состояние на компьютерных программах и приложениях к смартфонам. Безусловно, он был талантливым программистом, однако некоторые из созданных им продуктов вряд ли можно назвать абсолютно легальными. И последнее время Салеха преследовали неприятности.

Например, созданное им приложение Gorkada, позволяющее организовать прокат мотоциклов, а также поездок на них, было внедрено в Лагосе, Нигерия. Этот продукт принес Фахиму 5,3 млн долларов в прошлом году. Однако компания, использовавшая приложение, столкнулась с неприятностями. Власти Лагоса запретили Gorkada. Купившие приложение Салеха понесли серьезные убытки.

Но полиция полагает, что искать заказчиков нужно не в Нигерии, хотя эта версия по-прежнему рассматривается, а в США. Еще одним спорным продуктом Фахима стало приложение для смартфонов PrankDial. Оно позволяет третьему лицу организовать звонок между двумя другими лицами и тайно записать их разговор.

В сентябре 2015 года в округе Гудзон был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения некто Кирк Иди. Он работал заместителем директора местного исправительного учреждения. Иди, воспользовавшись PrankDial, подслушивал и записывал разговоры сослуживцев, которые критически относились к нему и стилю его работы. Кирк обвинил Фахима в том, что тот со своим приложением ввел его в заблуждение. Якобы Иди не подозревал, что тайно записывать чужие телефонные разговоры противозаконно.

PrankDial оказался одним из самых коммерчески успешных продуктов Салеха. Приложение хорошо продавалось. Общий доход на начало нынешнего года составил 10 млн долларов. Кстати, именно такую сумму и пытался Кирк Иди отсудить у программиста. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве 57-летнего профессора в Воронеже. Преступление было совершено с целью ограбления одним из аспирантов жертвы.

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