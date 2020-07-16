Электрические сети требуют обновления и модернизации, что в свою очередь возможно лишь при наличии существенных инвестиций. Однако такие инвестиции в обновление электрических сетей возможны лишь при условии внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф). Об этом рассказал технический директор компании «Прикарпатьеоблэнерго» Олег Сеник.

«23−24 июня в нашем регионе была стихия — паводок, поднятие уровня воды в реках. Продолжалось недолго — через три дня вода вернулась в русло, но последствия мы ликвидировали неделю. Ликвидацию я бы разделил на две части — дать людям свет и окончательно ликвидировать последствия и восстановить сети. То, что касается восстановления питания потребителям, мы сделали в течение 3−4 дней. Но мы возобновили по ненадежным временным схемам», — отметил Олег Сеник.

Он также рассказал, что во время недавнего паводка в Ивано-Франковской области река смыла опору на 35 кВ, которая до сих пор не восстановлена, потому что это требует существенных средств.

«Нужно установить фундамент, провести трубы, сделать переход через реку такой, что выдержит наводнение. Но это дорого стоит. И если нет опоры, то питание идет в поселок только с одной стороны, что является ненадежным. Подобных случаев много», — сообщил Олег Сеник.

По его словам, чтобы обеспечить качество распределения электроэнергии и минимизировать риски аварий, необходимо все переходы через реки построить на стабильном фундаменте, реконструировать все переходы на реках, однако у компании для подобной реконструкции средств нет.

Как отметил Олег Сеник, единственный путь, по которому может развиваться энергетика, предполагает внедрение стимулирующего тарифообразования.

«Потому что сейчас идет латание дыр, мы едва успеваем поднять то, что падает, поддерживаем старые активы. Стимулирующее тарифообразование — это качество электроэнергии. Средства будут вкладываться в сети, где есть большое количество абонентов и нет качественного напряжения, именно туда будут идти средства. В приоритете будет и переоборудование переходов через реки. Для этого нужно стимулирующее регулирование. С помощью RAB будут созданы условия, когда владелец сетей будет вкладывать самостоятельно в модернизацию, но при этом тарифы для потребителей существенно не вырастут», — подчеркнул Олег Сеник.

Как ранее сообщалось, более 86 процентов электросетей эксплуатируется в течение 30 лет или более, а потери при распределении составляют не менее 10 процентов всей электроэнергии, производимой в стране. Объем необходимых инвестиций для модернизации электросетей — 17,5 млрд долларов. Привлечь такие инвестиции возможно только при стимулирующем тарифообразовании по европейским практикам. Таков вывод исследования Securing Capital Investment in Ukraine's Grid: The Road to the Future, которое провел Международный центр налогов и инвестиций (ІТІС).

Напомним, ранее Адриан Прокип, старший научный сотрудники Института Кеннана (США), эксперт по энергетике Украинского института будущего, заявил о неэффективности модели тарифа «Затраты+» предлагаемой для внедрения в Украине.



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