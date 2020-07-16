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Украина

Ольга Пищанская назначена главой Антимонопольного комитета: как голосовали нардепы

11:54 16 июля 2020
Ольга Пищанская

В четверг, 16 июля, народные депутаты Украины, поддержавшие кандидатуру главы «Укргазбанка» Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, проголосовали и за назначение руководителя Антимонопольного комитета.

Комитет возглавила Ольга Пищанская. За ее кандидатуру проголосовали 255 народных депутатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неделей ранее Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета, исполняющей обязанности главы АМКУ стала его заместитель Ольга Пищанская. Подробнее об Ольге Пищанской читайте в материале «ФАКТОВ».

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