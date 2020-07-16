Рада назначила нового главу НБУ: что известно о Кирилле Шевченко

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, чью кандидатуру ранее одобрил профильный парламентский комитет.

За назначение Шевченко на пост руководителя Национального банка Украины проголосовали 332 народных депутатов.

Кирилл Шевченко в банковской системе работает с 1994 года. С 2015 года он руководит государственным «Укргазбанком». В 2009 году Шевченко был советником Юлии Тимошенко в ее бытность премьер-министром Украины. А до этого — возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кандидатуру Шевченко в парламент внес президент Владимир Зеленский.

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