Дочь Нельсона Манделы умерла от коронавируса

Стало известно, что младшая дочь первого президента ЮАР Нельсона Манделы, 59-летняя Зиндзи Мандела-Хлонгване, которая умерла в больнице Йоханнесбурга 13 июля, была заражена коронавирусом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сын Зиндзи, занимавшей пост посла ЮАР в Дании, сообщил, что у матери был положительный результат теста на коронавирус. Он был получен в день ее кончины. Впрочем, семья все еще ждет официальных результатов вскрытия — чтобы точно убедиться в том, что именно осложнения COVID-19 стали причиной смерти Зиндзи, похороны которой состоятся в пятницу, 17-го июля.

Отсидевший 27 лет в тюрьме борец за права человека и лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела, который умер в 2013 году в возрасте 95 лет, был женат трижды. От первого брака с Эвелин Манделой у его было четверо детей — сыновья Мадиба (погиб в автокатастрофе в 1969 году) и Магхато (умер от СПИДа в 2005 году), а также дочери Маказива (умерла в 1948 году в возрасте полутора лет) и Пумла.

Вторая жена Винни Мандела родила Нельсону двух дочерей — Зенани и Зиндзи. Третий брак, с Грасой Машел, был бездетным.

Нельсон Мандела имел 17 внуков и 14 правнуков. Правнучка Манделы Зенани погибла в автокатастрофе в 2010 году.

В апреле 2018-го года, как писали «ФАКТЫ», умерла бывшая жена Манделы и мать Зиндзи Винни Мандела.



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