Все будет складываться: гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

В субботу, 18 июля, ожидается спокойный и приятный день. У многих может проснуться тяга к прекрасному. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 18 июля.

ОВЕН

Появится шанс решить возникшую проблему с помощью личных связей. Но за это, скорее всего, придется чем-то платить. Вечер приготовил вам кое-что забавное и радостное.

ТЕЛЕЦ

День, когда все будет складываться. Но только помните о том, что иногда все же надо идти на компромисс. Проявите осторожность при работе с электроприборами.

БЛИЗНЕЦЫ

Скорее всего, удастся обрести что-то утраченное. Кое-кто, возможно, встретит свою давнюю любовь, и чувства могут вспыхнуть с новой силой.

РАК

В личных отношениях может наступить кризис. Постарайтесь докопаться до его причин, чтобы поскорее их устранить. Поднять настроение помогут пешие прогулки, желательно вблизи водоема.

ЛЕВ

Творческие натуры могут почувствовать прилив сил и энергии, что сподвигнет их на создание чего-то совершенно неординарного. С крупными покупками сейчас лучше повременить.

ДЕВА

Неплохо пойдут совместные дела или проекты. А вот какая-то нудная и кропотливая работа может доставить немало хлопот и изрядно потрепать нервы. Воздержитесь сегодня от употребления алкоголя.

ВЕСЫ

Этот период отлично подходит как для обсуждения различных вопросов делового характера, так и для посиделок с друзьями. В любом случае прекрасное настроение вам гарантировано.

СКОРПИОН

День обещает быть успешным и плодотворным. Но при одном условии: если вы будете очень внимательны и сумеете вовремя разглядеть своеобразные «предупреждения».

СТРЕЛЕЦ

Не исключены непредвиденные расходы. Но расстраиваться по этому поводу не стоит, вы сумеете довольно быстро восполнить свой бюджет.

КОЗЕРОГ

День хорош для творчества и новых начинаний. Некоторые одинокие Козероги будут пользоваться повышенным вниманием у представителей противоположного пола. Не удивляйтесь, если вечером у вас может случиться что-то вроде свидания.

ВОДОЛЕЙ

Не исключены некие обиды со стороны родственников или знакомых. Это может произойти из-за неудачных шуток или пары брошенных вами фраз. Старайтесь следить за своими словами.

РЫБЫ

Не следует форсировать события, пусть все идет своим чередом. Отправляясь в дальнюю поездку, убедитесь в том, что ничего не забыли. Звезды советуют быть поаккуратнее с алкоголем.

Хорошего вам дня!

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