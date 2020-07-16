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Происшествия

В Николаеве сожгли авто активиста, который поскандалил с Зеленским в Золотом (фото)

14:28 16 июля 2020
сожженный автомобиль активиста Дениса Янтаря

Около 3:30 в полицию Николаева поступило сообщение о том, что на улице Малая Морская горит автомобиль Volvo. Пожар погасили прибывшие на вызов бойцы ГСЧС. Работавшая на месте следственно-оперативная группа полиции изъяла фрагменты автомобиля, которые для установления причины пожара отправлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье «умышленное повреждение имущества, причинившее особо крупный ущерб», по которой поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы. (Недавно в центре Одессы обстреляли и подожгли авто известного адвоката.)

Как оказалось, машина принадлежит главе николаевской организации «Нацкорпуса» Денису Янтарю.

Сам пострадавший об этом написал в Facebook:

«В принципе, машина — это просто груда металла и средство передвижения, такие потери — обыденность человека с активной жизненной позицией. А вот моменты переживания моих родных, — это будет дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, чего и советую другим.

У меня всего два предположения, кто мог это сделать: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по-другому. Такие эпизоды мотивируют становиться более активным и сильным, не больше. А отчаяния или, тем более, страха точно не будет, я всех уверяю".

Денис Янтарь

В то же время полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах этого происшествия, обращаться в Центральный отдел полиции по телефонам: (0512) 53−12−71 или 102.

Кстати, Денис Янтарь — именно тот доброволец, который вступил в перепалку с Зеленским во время посещения президентом зоны боевых действий.

Напомним, на днях в Одессе неизвестные сожгли сразу два автомобиля, принадлежащие фирме по аварийному вскрытию замков.

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