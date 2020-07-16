«Мунтян сказал, что «Бог разрешил ему заняться со мной сексом». Он был под наркотиками и очень агрессивный»

Пастор духовного центра «Возрождение» Владимир Мунтян, который называет себя «тринадцатым апостолом» и уже не раз обвинялся своими же прихожанами в мошенничестве, попал в новый скандал. В мае 2020 года Мунтяна депортировали из Таиланда, где он проводил карантин на вилле в окружении своих сторонников. Тайские полицейские обвинили пастора в хранении наркотиков и нарушении миграционных правил и арестовали его. Некоторое время Мунтян провел в тайской тюрьме, а потом вернулся в Украину. После тайского «отдыха» многие последователи Мунтяна покинули центр «Возрождение» и рассказали шокирующие вещи: как пастор их избивал, унижал и запугивал. Несколько женщин заявили, что пастор их изнасиловал — и сейчас добиваются открытия уголовного производства. «ФАКТЫ» выяснили подробности скандала.

«Он говорил с экрана: «Буду молиться за всех, кто пожертвует тысячу долларов и больше»

«ФАКТЫ» не раз писали о регулярно проходящих в киевском Дворце спорта сеансах «изгнания бесов и исцеления неизлечимо больных», которые проводит Владимир Мунтян. Рассказывали истории людей, которые, надеясь на выздоровление, отдавали пастору все свои сбережения, продавали квартиры и машины. То, что Мунтян в прошлом три года отсидел в 10-й спецколонии в Кривом Роге за кражу и мошенничество, похоже, никого не смущало. Видеоролики, которые в разное время удалось снять журналистам, попавшим на собрание прихожан церкви, шокируют. Под громкие крики вещавшего со сцены пастора Владимира Мунтяна сотни людей проходят «сеанс изгнания бесов». Люди, над которыми пастор совершал этот обряд, истерично кричат, бьются в судорогах, теряют сознание. Пастор Мунтян утверждает, что таким образом он снимает родовые проклятия и исцеляет от тяжелых заболеваний.

Но вот только наступало ли исцеление? Бывшие прихожане церкви, с которыми разговаривали корреспонденты «ФАКТОВ», утверждают, что нет. Многие из этих людей уже умерли. Например, киевлянин Дмитрий рассказал «ФАКТАМ», как в центр «Возрождение» в надежде на исцеление стал ходить его больной гепатитом С отец. Пастор внушил мужчине, что непременно его исцелит, и тот отдал все свои сбережения. Мужчине становилось только хуже, но он вместо того, чтобы обратиться к врачам, продолжал ходить на проповеди и в созданный при центре колледж. Мужчина потратил десятки тысяч долларов и в результате умер. А в церкви «Возрождение» его родственникам посоветовали «все забыть и простить».

В феврале 2018 года стало известно о еще более вопиющем случае. Женщина из Маневичского района Волынской области отдала на нужды «Возрождения» все свои сбережения — 52 тысячи гривен. Она надеялась, что пастор Мунтян исцелит ее дочь, страдавшую тяжелой формой ДЦП. Но исцеления не произошло. Оставшись без денег, доведенная до отчаяния женщина… утопила больного ребенка.

«Валя практически все время сидела дома, смотрела за дочкой, — рассказывала пожилая мама этой женщины. — Она сутками слушала Мунтяна… И поверила ему. Он говорил с экрана: „Буду молиться за всех, кто будет жертвовать тысячу долларов и больше“. Из Вали стали выкачивать деньги. Точно знаю, что дочка отдала десятки тысяч гривен. 15 тысяч из них взяла в кредит. А внучке ничего не помогало».

Родственник Валентины Владимир рассказал «ФАКТАМ», что после случившегося женщина попала в психиатрическую клинику.

— До того как она начала смотреть канал Мунтяна «Возрождение», все было в порядке. Конечно, ей было тяжело с дочкой, но она держалась. А когда стала слушать Мунтяна, в прямом смысле слова впала в транс, — вспоминал Владимир. — Когда молилась, с ней происходили странные вещи. Она падала на пол, кричала. Я сначала даже думал, что она притворяется… Валя отдавала Мунтяну все деньги, никто не мог ее остановить. Верила: если будет жертвовать все, что у нее есть, Ане станет лучше. Это было какое-то помешательство… Теперь Анечки нет, Валина жизнь загублена. Можно, конечно, обращаться в полицию, но есть ли смысл, если Валя отдавала пастору деньги добровольно?

«На наших глазах Мунтян душил девушку, бросал ее из угла в угол и грозил, что выколет глаза…»

«Вы отдавали деньги добровольно…» Так действительно говорят в полиции бывшим прихожанам центра «Возрождение», которые пытаются подать на пастора заявление. Огласка этих историй в СМИ не мешает активной деятельности Мунтяна — в центр «Возрождение» приходят тысячи людей, которые боготворят своего пастора. Карантинные приключения Мунтяна в Таиланде — отдельная история, подробности которой стали известны только сейчас. Сразу несколько прихожан, которые тоже там были, обвинили пастора в насилии и употреблении наркотиков.

В киевском Дворце спорта пастор Мунтян регулярно проводил сеансы «изгнания бесов и исцеления неизлечимо больных»

Например, двое бывших прихожан Наталья Шишковская и ее муж Вадим рассказали в эфире ТСН, что, находясь в Таиланде вместе с пастором, они видели, как Мунтян жестоко избил оператора. А через несколько дней, по словам Натальи, пастор ее изнасиловал. После этого Наталья с мужем сбежали из Таиланда и обратились в полицию. И утверждают, что до сих пор получают от Мунтяна угрозы.

«Я уснула в гостевой вилле. Утром он (Мунтян. — Авт.) зашел, закрыл дверь на щеколду и просто залез на меня. Я закрыла глаза и ждала, пока это все закончится…» — призналась Наталья.

С обвинениями в адрес пастора выступили и несколько других бывших прихожанок (и сотрудниц) центра «Возрождение». Например, помощница пастора Лина Слободянюк рассказала, что Мунтян жестоко ее избил: «Он заявил, что я совершаю финансовые махинации. Начал бить меня кулаками по лицу, затем по голове. Потом бил меня ногами, и делал это очень долго». Женщина показала свои фотографии с синяками и кровоподтеками на висках. Она утверждает, что передала их в полицию.

«ФАКТАМ» удалось пообщаться и с бывшей прихожанкой Алиной Родионовой, которая раньше возглавляла телеканал «Возрождение», а сейчас тоже обратилась в полицию. Алина рассказала, что поездка в Таиланд нынешней весной для пастора была далеко не первой — Мунтян часто вывозил «приближенных» на курорты, где происходили шокирующие вещи.

— В декабре 2018 года он взял меня на отдых в Египет. Там были еще жена Мунтяна и пять человек из команды, — вспоминает Алина. — Мы провели там неделю, и все это время Мунтян вообще не спал. Я думала, это у него какая-то нервная проблема. Он часто ругал нас за разные мелочи, говорил, что его хотят отравить. Один раз мы сидели у него в номере, как вдруг он внезапно толкнул свою помощницу — так, что та упала и ударилась головой о кафель. Закричал, что она хочет его убить и отравить, и стал ногами избивать эту девочку по лицу и по животу. Потом на наших глазах он ее душил, вырывал ей волосы, бросал из угла в угол и грозил, что выколет ей глаза… Я была в шоке. Побежала к жене Мунтяна. Но та сказала, что лучше сейчас его не трогать — мол, может и мне достаться.

Он бил девушку около трех часов и оставил, когда она была практически без сознания. У нее распухло лицо, были разбиты губы, а на теле осталось множество синяков. Она несколько дней лежала в номере, в котором находилась и я. Жена Мунтяна приносила ей какие-то мази, чтобы быстрее зажили раны. И самое странное, что после избиения эта девушка от Мунтяна не ушла. Он и дальше брал ее в поездки, а она даже помогала ему по дому.

«У него в Таиланде уже есть две виллы, но пастор хочет купить третью»

Затем, по словам Алины, она увидела, как пастор принимает наркотики.

— В январе 2019 года я была директором телеканала «Возрождение» и в перерывах между прямыми включениями зашла к Мунтяну в кабинет, — продолжает Алина. — Я думала, мы будем обсуждать эфир. Но Мунтян закрыл дверь, жалюзи и начал нюхать белый порошок, который для него приготовила помощница. Он нюхнул две дорожки, после чего сказал мне, что это не наркотик, а «энергетик, который помогает выглядеть бодро». Пожаловался, что переживает много стрессов и ему это необходимо.

Позже я убедилась в том, что он сидит на наркотиках. В феврале 2019 года он сказал мне и еще нескольким сотрудникам телеканала приехать к нему в Таиланд для записи новых передач. Там я увидела, что он постоянно находится под воздействием алкоголя и наркотических веществ. При этом проводит эфиры и не спит по пять суток. В мае 2019 года была еще одна поездка в Таиланд. В тот момент я уже знала, что Мунтян употребляет кокаин (сама слышала, как об этом говорил его помощник Валентин) и совмещает это с уколами налбуфина (опиоидный анальгетик. — Авт.).

Мунтян тогда рассказал, что у него в Таиланде уже есть две виллы, но он хочет купить третью. Взял меня на встречу с риелтором и выбрал виллу за 140 тысяч долларов. Сразу внес 10 тысяч долларов задатка, а остальную сумму приказал помощникам привезти ему из Киева, из церковной кассы.

Я замечала, что к нему в комнату постоянно ходят по две-три прихожанки (среди них были и молоденькие, и взрослые женщины) и проводят там очень много времени. Не знала, что там происходит, пока в эту комнату не позвали и меня. Там увидела, как Мунтян ходил голый и, извините, мастурбировал. Он стал показывать мне фото своей обнаженной жены и рассказывать, «какая она классная».

По словам Алины, закончилось все тем, что пастор принудил ее к сексу.

— Он сказал, что «Бог разрешил ему заняться со мной сексом». Мунтян был под воздействием наркотиков, очень агрессивный, — говорит Алина. — Я ужасно его боялась и понимала, что, если попробую сейчас убежать, будет только хуже. Он сделал то, что хотел. После чего отпустил меня, но пригрозил: если кому-то об этом расскажу, «меня прибьют и закопают в Таиланде, и никто меня здесь не найдет». Он запретил мне пользоваться телефоном, звонить домой. В любой момент мог взять мой телефон и проверить, ни с кем ли я не связывалась. Один раз я попыталась спланировать побег, но ничего не получилось.

Владимир Мунтян в прошлом отсидел три года в 10-й спецколонии в Кривом Роге за кражу и мошенничество, но это, похоже, не смущает его многочисленных последователей.Фото со страницы Владимира МУНТЯНА в Instagram

Алина говорит, что ей удалось сбежать только после приезда в Таиланд ее мужа.

— Сначала ничего мужу о случившемся не рассказала. Просто попросила забрать меня домой, — вспоминает Алина. — Сказала правду, уже когда мы были в Украине. Мы сразу обратились в полицию. Мунтян и сейчас продолжает нам угрожать. Мунтян уже два раза присылал к моей маме бандитов с оружием, которые угрожали, что мы «за все ответим». По этому поводу мы тоже обращались в полицию.

На данный момент поездки в Таиланд для пастора закончены — после инцидента с наркотиками и арестом. В ближайшее время он там вряд ли появится. А в Украине к многочисленным заявлениям на Мунтяна по поводу мошенничества добавились заявления об избиении и изнасиловании.

— К сожалению, мы до сих пор не можем узнать, открыто уголовное производство или нет, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию адвокат Алины Родионовой и еще двух пострадавших Алексей Базык. — Когда обращаюсь в полицию с этим, казалось бы, простым вопросом, мне каждый раз отвечают, что «вопрос еще решается» и что «у них нет информации». На самом деле это нонсенс, ведь полицейские обязаны открыть уголовное производство в течение 24 часов с момента поступления заявления. Очевидно, разговоры о том, что у Мунтяна большие связи в правоохранительных органах, небезосновательны. Ответа на вопрос о том, открыты ли по заявлениям моих клиентов уголовные производства, я добиваюсь уже несколько месяцев.

Руководитель Центра помощи жертвам деструктивных культов Ян Щекатуров в комментарии «ФАКТАМ» сказал, что на его памяти никому из тех, кто обращался в полицию по поводу действий Мунтяна, не удавалось ничего добиться.

Тем временем заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Владимир Воронин в комментарии ТСН подтвердил, что по факту финансовых махинаций в духовном центре «Возрождение» уголовное производство таки открыто.

«Речь идет о мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем, — сообщил Владимир Воронин. — В ходе досудебного следствия установлена приблизительная сумма — около 70 миллионов гривен».

Что говорит по поводу этих обвинений сам Владимир Мунтян? Многочисленные попытки «ФАКТОВ» получить его комментарий через центр «Возрождение» не увенчались успехом — в организации наши запросы игнорируют.

Журналистам канала «1+1» удалось поймать пастора в аэропорту «Борисполь», как только он прилетел из Таиланда. Мунтян давал комментарии неохотно, но не стал отрицать, что в Таиланде сидел в тюрьме. Сказал, что там «читал книжки, в основном Библию». На вопрос, сколько времени провел за решеткой, ответил: «Вам нужно нарушить там закон. И вы сами все узнаете». Инцидент с наркотиками прокомментировал так: «Вы на меня смотрите сейчас. Вы видите, что я наркоман?»

Обвинения в избиении и изнасиловании своих помощниц пастор тоже отрицает: «Я что, похож на того, кто может насиловать, бить или что-то там еще? Я пастор церкви, притом самой большой в Европе. Я помогаю людям. Посмотрите сегодня, взять онкоцентр у нас здесь. Кто помогает? Еще есть кто-то, кто помогает?»

А на днях появилась информация, что на Владимира Мунтяна якобы было совершено покушение. На видео, которое появилось на YouTube, сторонники «апостола» рассказали, как у автомобиля Bentley Мунтяна кто-то открутил колеса.

— Пятого июля, в день нашего воскресного богослужения, около 14:30 я узнал от Владимира Михайловича (Мунтяна. — Авт.), что, когда они с женой Викторией ехали в храм, им пришлось внезапно остановить машину. Обнаружилось, что все четыре колеса были подкручены, — рассказал на видео сторонник Мунтяна Александр Кузьменко. — Автомобиль в любую минуту мог перевернуться. Это покушение на жизнь. Они уже перешли все границы, готовы нанимать уголовников…

Кто эти «они», Кузьменко не уточнил. Сказал только, что среди этих «продажных людей» есть и бывшие прихожане «Возрождения», которые сейчас обвиняют Мунтяна в преступлениях:

— Речь идет о спланированной кампании, направленной на дискредитацию апостола. Недавно мы были свидетелями того, как его задержали в Таиланде по абсолютно необоснованным обвинениям. И когда забрали в изолятор, началось… Эти люди писали в Facebook, как с ними якобы плохо поступили. А сами перепродавали земли (о каких землях и перепродажах идет речь, Кузьменко не уточнял. — Авт.). Мы остановим это беззаконие.

Напомним, ранее в Мариуполе осудили пастора, который в течение 13 лет развращал и насиловал девочек. А в Ровно мошенник, объявивший себя пастором и Иисусом Христом в четвертом воплощении, собирал у прихожан золотые вещи — воплощение зла, и лечил женщин «от заболеваний половых органов».

4152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter