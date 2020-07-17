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В Одессе водитель врезавшегося в дорожный знак авто избил двух патрульных
В историческом центре Одессы, на улице Маразлиевской, Daewoo Lanos врезался в дорожный знак. Патрульные полицейские сообщили водителю о привлечении его к ответственности. Виновнику ДТП набросился на полицейских с кулаками. Ранее в Николаеве пьяный водитель, устроивший ДТП, пытался сбежать с места аварии в одних трусах.
В Одессе водитель Daewoo Lanos нанес полицейским серьезные повреждения (ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму) и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Травмированным правоохранителям оказали медицинскую помощь, правонарушителя же доставили в территориальный отдел полиции.
За нарушение правил дорожного движения на мужчину составили протокол по статье 124 КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.
«По факту насилия в отношении работников правоохранительного органа начато производство по ч. 2 ст. 345 УК, предусматривающей ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — сообщили в Приморском отделе полиции.
Другой водитель устроил ДТП вечером 16 июля в Измаиле. Прибывшие на место — улицу Лядова — патрульные обнаружили Mitsubishi Galаnt, водитель которого, двигаясь по улице Глинки, при повороте направо врезался в металлический столб.
«При общении оказалось, что у сидевшего за рулем нет водительских прав, также присутствуют явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти проверку, и он согласился. Результат — 3,26 промилле, своеобразный алкогольный антирекорд!» — сообщили в управлении патрульной полиции. Отмечается, что содержание алкоголя в 17 (!) раз превышало норму.
На мужчину составили протоколы по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсоне остановили автомобиль, водитель, который был мертвецки пьян, причем настолько, что «драгер» зашкалил.
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