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Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната: первые детали
Ночью, 17 июля, в Житомире во дворе дома экс-нардепа Борислава Розенблата, который является фигурантом громкого дела о взяточничестве, взорвалась граната.
Полицейские и специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, обнаружили во дворе бывшего депутата обломки предмета, похожего на гранату, сообщили в областном главке полиции.
Было установлено, что около трех часов ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят следствие. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».
Сам Борислав Розенблат считает, что с ним сводят счеты за его публичные политические высказывания.
Напомним, в Украине Борислава Розенблата подозревают в получении взятки за содействие иностранной компании в организации добычи янтаря на Житомирщине. Так называемое янтарное дело расследуется с июля 2017 года. 19 октября 2017 народный депутат был остановлен в аэропорту при попытке вылететь в Германию. Позже Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.166
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