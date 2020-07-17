«Сделано в Италии» с Лиамом Нисоном и другие премьеры: что посмотреть в кино с 23 июля (видео)

В четверг, 23 июля, в украинский прокат выходят пять новых фильмов. Последнюю июльскую неделю можно смело назвать «антиголливудской» — четыре премьерные ленты сняты в Европе и одна — в Австралии. Но это не помешало сделать предлагаемый репертуар интересным и разнообразным. В частности, зрители смогут увидеть новую работу одного из самых оригинальных режиссеров современности Роя Андерссона. С нее мы и начнем этот обзор. (О фильмах, которые вышли в прокат 16 июля, читайте здесь.)

«О бесконечности»

(12+, Швеция — Германия — Норвегия, Roy Andersson Filmprodiktion AB, драма, бюджет — 4,6 миллиона долларов)

Швед Рой Андерссон давно стал современным классиком. Ему 77 лет. Свой первый игровой фильм он снял в 1967 году. А начинал как режиссер рекламных роликов. Его дебютный клип — реклама дезодоранта — сразу же завоевала приз в Каннах. В 1969 году вышел первый художественный полнометражный фильм Андерссона — «Шведская история любви». Картина стала участником основной конкурсной программы Берлинского международного кинофестиваля. Затем о Рое Андерссоне будто забыли. И только в 2000 году он снова громко заявил о себе картиной «Песни со второго этажа». Оказалось, что он работал над ней 14 лет. Трагикомедия стала первой частью трилогии Андерссона, которая приобрела статус культовой. В 2007 году вышла вторая часть — «Ты, живущий». Спустя еще семь лет появилась заключительная картина — «Голубь сидел на ветке. Размышляя о бытии». Она была удостоена «Золотого льва» — главного приза Венецианского международного кинофестиваля. «О бесконечности» также был впервые показан в Венеции в сентябре прошлого года. За этот фильм Андерссон получил приз «Серебряный лев» как лучший режиссер. И вот теперь с этой необычной кинолентой могут познакомиться и украинские зрители. Безусловно, это совершенно не коммерческое кино. Но критики в разных странах мира считают «О бесконечности» одним из лучших фильмов последних лет. Он включает в себя несколько новелл, объединенных одним персонажем. Это священник, который каждую ночь видит один и тот же сон: будто он бредет по улицам современного города, волоча огромный крест. В мировом прокате картина шла ограниченным тиражом и собрала всего 53 тысячи долларов. Однако ее охотно раскупали на DVD и B-Ray.

«Сделано в Италии»

(12+, Италия — Великобритания, Lionsgate, комедия)

Известный британский актер Лиам Нисон в фильме «Сделано в Италии» в очередной раз напомнил своим многочисленным поклонникам, что хорош не только в крутых боевиках (трилогия «Заложница»), но и в комедийных и драматических картинах. Не зря же в его творческой карьере присутствуют номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA за главные роли в фильмах «Список Шиндлера», «Майкл Коллинз», «Кинси». В этой комедии Нисон играет представителя лондонской богемы — художника, который после смерти жены получил в наследство дом в Италии. Чтобы вступить в права, он отправляется туда вместе со своим сыном, отношения с которым вряд ли можно назвать хорошими. Фильм является режиссерским дебютом Джеймса Д’Арси, популярного британского режиссера и продюсера.

«Агент Лев»

(12+, Франция, Pathe, комедия, бюджет — 15 миллионов долларов)

Эта комедия приведет в восторг поклонников известного актера Дени Буна, который на протяжении последнего десятилетия прочно закрепился на позиции ведущего комика во Франции. Он исправно снимается в двух-трех фильмах ежегодно. К числу наиболее успешных картин с ним относятся «Бобро пожаловать!», «Таможня дает добро», «Любовь от всех болезней». Бун также снялся в комедийном детективе «Загадочное убийство» с Дженнифер Анистон и Адамом Сэндлером, который стал суперхитом стриминговой компании Netflix. «Агент Лев» — это история пациента психиатрической клиники, чье поведение вызывает подозрение у одного из санитаров. Медработник начинает подозревать своего подопечного в симуляции болезни. Во Франции фильм вышел в прокат в конце января и успел собрать 3,4 миллиона долларов до введения карантина и закрытия кинотеатров.

«Встретимся онлайн»

(12+, Германия, Komplizen Film, мелодрама)

Фильм является экранизацией бестселлера австрийского писателя Даниэля Глаттауэра «Лучшее средство от северного ветра» (2006 год). Оригинальное название картины совпадает с названием романа — Gut gegen Nordwind. Однако прокатчики, очевидно, сочли его малопривлекательным для зрителя в нашей стране. Сняла картину немецкий режиссер Ванесса Йопп. Она известна по популярному телесериалу «Место преступления», в котором сыграл звезда кинематографа Германии Тиль Швайгер. Главные герои фильма «Встретимся онлайн» — замужняя немка и мужчина, который официально не женат, но состоит в долговременных отношениях с женщиной. Все начинается с того, что однажды Эмма решила отказаться от подписки на электронную версию одной из газет, но по ошибке отправила письмо не на тот e-mail. Его владелец Лео, получив письмо, почему-то не отправил его в корзину, а вежливо ответил. Так завязалась переписка между ними. Они понравились друг другу. Оказалось, что у них много общих интересов, они начитаны, тонко реагируют на шутки. А главное — оба понимают, что никогда не встретятся. И это подталкивает их к откровенности… Главные роли исполнили Нора Чирнер («Красавчик») и Александр Фелинг («Бесславные ублюдки»). В Германии картина собрала 4,8 миллиона долларов в прокате.

«Мой друг мистер Персиваль»

(0+, Австралия, Sony Pictures, драма, приключения, бюджет — 15 миллионов долларов)

Фильм является экранизацией новеллы популярного австралийского писателя Колина Тиле «Штормик и мистер Персиваль» (1964 год). В оригинале ее название Storm Boy. Также называется и фильм, снятый режиссером Шоном Ситом. Главные роли в картине исполнили обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Джеффри Раш, актер-ребенок Финн Литтл и звезда сериала «Спартак: Кровь и песок» Джай Кортни. Эта удивительная история произошла на спрятанном от всего мира океанском побережье Австралии. Мальчик по прозвищу Штормик случайно наткнулся на трех осиротевших птенцов пеликана и спас их. С одной из птиц, которую он назвал Мистером Персивалем, у ребенка возникла настоящая дружба. Спустя много лет Штормик, ставший успешным бизнесменом, рассказывает эту историю своей внучке… В Австралии картина вышла в прокат в середине января и собрала 4,2 миллиона долларов.

Напомним, что кинотеатры в Украине заработали после карантина со 2 июля. Но действуют ограничения: зал может быть заполнен только на 50%.

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