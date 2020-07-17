Российские пранкеры "развели" президента Польши: скандал вышел на уровень ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые неоднократно разыгрывали топ-политиков и чиновников разных стран, после второго тура президентских выборов позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Польский президент говорил с ними более 10 минут. Они обсуждали победу Дуды во втором туре президентских выборов, ситуацию с коронавирусом в Польше. Кроме того, прозвучали провокационные вопросы о возможном захвате Львова и правах ЛГБТ-сообществ, передает tvn24.pl.

Запись появилась в сети.

После разговора президента с российскими пранкерами Польша отозвала двух своих сотрудников представительства при ООН.

На следующий день после публикации записи Анджей Дуда подтвердил, что оказался жертвой розыгрыша. О случившемся он написал в своем Twitter:«Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает слово „zubrówka“ так хорошо, хотя голос был очень похожим».

Пранкеры «Вован» и «Лексус» стали известны после подставных звонков, когда они связывались с известными личностями, представляясь от лица других людей. Так, они звонили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от имени президента Украины Петра Порошенко. Несколько раз они разыгрывали также и самого Порошенко. «Лексус» звонил тогдашнему министру обороны Украины Степану Полтораку от имени Петра Порошенко. Обоих пранкеров связывают с российскими спецслужбами.

Напомним, Украина в 2018 года запретила въезд на три года российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову.

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