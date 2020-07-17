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«Империал Тобакко» заявила о предвзятости судьи в деле против штрафа АМКУ и просит ее отвода

18:02 17 июля 2020
судейский молоток
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Компании «Империал Тобакко Продакшн Украина» и «Империал Тобакко Юкрейн», оспаривающие в суде штраф Антимонопольного комитета Украины, заявили о предвзятости судьи и требуют ее отвода. Как следует из заявления истцов, суд своими решениями подыгрывает АМКУ в давлении на табачные компании. Об этом сообщила пресс-служба компании «Империал Тобакко».

«Согласно Бангалорским принципам поведения судей, одобренным резолюцией Экономического и социального совета ООН, объективность судьи — необходимое условие для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании вынесенного решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих его принятие. Судья заявляет самоотвод от участия в рассмотрении дела в том случае, если для него не представляется возможным вынесение объективного решения по делу или когда у стороннего наблюдателя могли бы возникнуть сомнения в беспристрастности судьи. Однако в Украине даже доказанная фактами предвзятость судей не мешает им вершить суд», — говориться в сообщении.

Напомним, в феврале 2020 года судья дважды отказала представителям АМКУ в отсрочке уплаты судебного сбора в тяжбах о взыскании штрафа с «Империал Тобакко Юкрейн». Отказ суда принимать дело к рассмотрению держал его на паузе — АМКУ не мог принудительно взыскать штраф, о законности которого суд еще не вынес вердикта. Табачные компании имели время, чтобы в суде доказать свою правоту. Но уже в июле судья разрешает АМКУ не платить судебный сбор и начать принудительное взыскание штрафа с табачников.

«Табачники» планируют обратиться в Международный инвестиционный арбитраж: «Он подтвердит незаконность решения АМКУ и обяжет государство Украина компенсировать компании уплаченный штраф 459 млн грн».

Напомним, что председатель АМКУ Юрий Терентьев, во время каденции которого было вынесено спорное решение о санкциях для табачников, снят с должности решением Верховной Рады Украины от 03.07.2020 года.

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