Свидание авансом и тюремные пародисты: самые популярные схемы «развода» простых украинцев

Коронавирус и продолжительный карантин нанесли болезненный финансовый удар по и без того не шибко богатым украинским гражданам. Многие остались без работы, кому-то урезали зарплату. Не спят в это непростое время и мошенники: они активно «трудятся», придумывая различные способы «развода» простых украинцев. Несмотря на то что СМИ очень часто рассказывают об аферистах, немало людей сами готовы отдать свои деньги неизвестно кому и неизвестно за что. «ФАКТЫ» решили вкратце еще раз напомнить о самых популярных мошеннических схемах.

Афера при трудоустройстве

Это одна из самых популярных мошеннических схем. Злоумышленники наспех создают фирму по трудоустройству за рубежом. Для офиса снимают, как правило, небольшую квартиру в жилом доме и дают объявление в интернете.

Человеку, желающему устроиться на работу, скажем, в Финляндии, предлагают заплатить солидную сумму за услуги. Иной раз она может достигать 50 тысяч гривен. Мол, за эти деньги вам оформят разрешение на трудоустройство за рубежом, приобретут билеты либо забронируют место в общежитии.

Оформления, как правило, приходится ждать несколько недель. Чаще всего так и не дождавшиеся звонка из «бюро по трудоустройству» граждане приезжают в офис, который к тому времени уже ликвидирован, а все его сотрудники исчезли.

В такой ситуации всегда присматривайтесь к самому офису. Какая там оргтехника, какая мебель. Зачастую при мошеннических схемах в «офисе» стоит лишь один стол с ноутбуком. Это должно насторожить. Кроме того, у реальных бюро по трудоустройству, которые работают в этом направлении не первый год, должен быть не только мобильный, но и стационарный телефон, на который можно позвонить в рабочее время.

Ну, и не поленитесь поискать в интернете отзывы обюро. Если вы не найдете в сети никакой информации, это еще один повод засомневаться. Возможно, лучше в таком случае все-таки воспользоваться услугами более известных бюро по трудоустройству, которые работают в подобном направлении не первый год.

«Звонок из полиции»

Многие доверчивые граждане клюют на эту удочку злоумышленников. Согласитесь, если неожиданно звонят и сообщают, что ваш сын стал виновником смертельного ДТП и теперь ему светит до 9 лет лишения свободы, вы будете готовы на все, чтобы спасти от тюрьмы свое чадо.

Главный фокус подобной аферы состоит в том, чтобы застать человека врасплох и не дать ему возможности долго думать. Именно поэтому мошенники обычно звонят по ночам. Человек спросонья не может сразу сориентироваться. Отдает деньги курьеру, роль которого часто играет таксист. При этом даже не догадывается заглянуть в спальню сына, который в это время спокойно спит.

Афера «звонок из полиции» наиболее популярна в местах не столь отдаленных. Ведь, как правило, используют ее заключенные. Они получают доступ к базе данных и начинают обзвон. Как-то в полиции мне рассказывали, что в одной из колоний сидел самый настоящий пародист, умевший имитировать голоса подростков, женщин и пожилых людей. Обычно он сначала звонил от имени не совсем честного следователя, требуя выкуп за то, чтобы дело замяли. А потом «давал трубку» и «родственнику», попавшему в отделение. Получалось очень правдоподобно.

Чтобы не попасться на удочку таких аферистов, услышав любую, даже самую страшную, информацию, соберитесь. Мошенники будут стараться не дать вам опомниться, но вы все-таки позвоните сыну, дочери или другому близкому человеку, будто бы попавшему в беду. Конечно, было бы хорошо, чтобы родственники, которым вы дозваниваетесь, не спали крепко в этот момент, а все-таки взяли трубку и подтвердили, что никаких правонарушений они не совершали и находятся в своей квартире. А если трубку не берут? Тогда помните о двух правилах. Первое: утро вечера (в нашем случае — ночи) мудренее. И второе: давая деньги реальному или фейковому следователю за то, чтобы вашего родственника «отмазали» от тюрьмы, вы совершаете уголовное преступление, которое предусматривает реальный срок лишения свободы.

«Звонок из банка»

Автору этих строк неоднократно звонили «из банка» и предлагали перевести средства в другое отделение. А поскольку мне об этой афере известно, то пообщаться с «сотрудником службы безопасности банка» было даже весело.

Суть аферы такова. Звонит неизвестный и представляется сотрудником службы безопасности некоего банка. Как правило, используются названия популярных учреждений. Ведь на самом деле мошенник ничего не знает о вас, кроме вашего телефонного номера. И тут для него очень важно угадать, клиентом какого банка является предполагаемая жертва.

Злоумышленник говорит, что вскоре счета в их банке будут закрыты по техническим причинам. И, чтобы не потерять деньги, их можно перевести на время в другой банк. Для этого нужно подойти к ближайшему банкомату со своей карточкой. Там нужно будет под диктовку «сотрудника безопасности» набрать определенную последовательность цифр, после чего все ваши деньги с карточки уплывут на счет к аферистам.

Что делать в таких ситуациях? Ну, во-первых, в банках обычно предупреждают, что подобные операции по переводу денег в другой банк они не проводят. В любом случае, выслушав «сотрудника службы безопасности», прежде чем бежать к банкомату, позвоните все-таки в call-центр и поинтересуйтесь, действительно ли в банке что-то происходит со счетами. Еще один вариант: пообещайте выполнить требование «сотрудника службы безопасности» на следующий день. Аферистам очень важно, чтобы вы начали действовать по их указке немедленно. Это главное правило всех мошенников — не дать опомниться. Вас будут уговаривать сделать все именно в этот момент, потому что, мол, завтра деньги на вашем счете могут пропасть. Если вы не поддадитесь на уговоры, то, скорее всего, к вам просто потеряют интерес.

Онлайн-обменники

Интернет и современные девайсы часто облегчают жизнь. Теперь для того, чтобы обменять валюту, совсем не обязательно бежать к обменному пункту. А чтобы перевести деньги, нет необходимости спешить к банкомату. Достаточно зайти на один из сайтов в интернете. Но из-за доступности услуг можно также достаточно легко потерять свои деньги.

Вот один из недавних примеров. Аферисты создали некий мошеннический сайт, который работал под видом обменника и имел множество страниц-клонов. Через него пользователи осуществляли денежные переводы с личного мобильного счета на банковскую карточку. Злоумышленники подменяли номер получателя. Таким образом деньги списывались с мобильного счета, а на банковскую карту не попадали, пополняя баланс карты мошенника.

По данным только одного платежного сервиса, благодаря этому сайту почти за два месяца мошенники получили более 120 тысяч гривен чистой прибыли.

Чтобы не попасться на уловки аферистов, нужно потратить всего пару минут, чтобы почитать в интернете отзывы о данном ресурсе. Ну, или проверить, не находится ли сайт, с помощью которого вы собираетесь провести финансовую операцию, в черном списке, который можно посмотреть по этой ссылке.

Аферы для романтиков

Сайты знакомств часто становятся прибежищем для всякого рода аферистов. Об этом знают многие, потому не особо верят кандидату в мужья из-за границы, миллионеру или генералу, который после недельной переписки вдруг сообщает, что не может встретиться, потому что-либо попал в беду, либо в больницу, либо его многомиллионный счет временно заблокировали. Хотя иногда украинские невесты все-таки ведутся на «богатых женихов из-за границы». И жертв не смущает тот факт, что миллионер вдруг начинает просить финансовой помощи на лекарство или на авиаперелет у обычных граждан, не отличающихся сказочным богатством.

Сейчас аферисты придумали новую схему. Они так же знакомятся на специализированных сайтах и после недолгой переписки предлагают провести первое романтическое свидание в кинотеатре. Затем у злоумышленника появляются какие-то временные трудности с возможностью оплатить стоимость билетов онлайн и он предлагает это сделать своей жертве. Для этих целей аферист присылает ссылку, с помощью которой можно купить билеты в кино, не выходя из дома. Ну, казалось бы, два билета — 120−200 гривен — не такая уж и большая сумма. Жертва и не подозревает подвоха, ведь ее избранник обещает при встрече вернуть все деньги. Но сайт, через который вы оплатите покупку билетов, оказывается частью мошеннической схемы, с помощью которой с вашего счета снимается всё, что там есть.

Часто аферисты не гнушаются наживаться на бедах людей. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как чиновник из Киевской области заработал 10 миллионов гривен на якобы покупке аппаратов искусственной вентиляции легких.

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter