Когда лучше покупать недвижимость и стричься: лунный календарь на 20–26 июля

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, с 20 по 26 июля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься хобби и собирать урожай для зимних запасов, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскоп здоровья на июль от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте здесь.

20 июля

Символ дня: богиня Афина

Характеристика: можно заниматься реализацией давних планов, вероятно также исполнение заветных желаний.

Бизнес и финансы: велик риск стать жертвой мошенников, поэтому доверять можно только проверенным партнерам.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с близкими людьми.

Здоровье: можно подхватить вирус, лечение которого займет много времени, поэтому необходимо избегать большого скопления людей.

Уход за внешностью: от стрижки лучше отказаться.

Спорт: физической нагрузки — вследствие повышенного травматизма — нужно избегать.

Дом, сад, огород: можно убирать урожай на длительное хранение. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

21 июля

Символ дня: рог изобилия

Характеристика: любой проект, который начнется в этот день, обречен на успех.

Бизнес и финансы: можно покупать и продавать недвижимость и автомобили.

Личная жизнь: не стоит назначать свидания и встречи с друзьями — взаимное недопонимание может привести к ссоре.

Здоровье: болезни этого дня кратковременны и быстро проходят.

Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами негативно отразятся не только на внешности, но и на жизни вообще.

Спорт: в зале можно выполнять упражнения любой сложности — они дадутся легко.

Дом, сад, огород: в саду нельзя поливать и подкармливать растения. Дома можно заниматься любыми делами.

22 июля

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Характеристика: день активной борьбы добра и зла, когда мнительные люди станут еще более ранимыми и впечатлительными, чем обычно.

Бизнес и финансы: можно принимать важные решения.

Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми чревато конфликтами.

Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной и привести к серьезным осложнениям.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, негативно скажется на состоянии волос.

Спорт: спортом рекомендуется заниматься без энтузиазма.

Дом, сад, огород: можно рыхлить и пропалывать землю, окучивать растения и опрыскивать их от болезней и вредителей. От домашних дел лучше отказаться.

23 июля

Символ дня: древо познания

Характеристика: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности — не стоит принимать такое ощущение близко к сердцу, оно обусловлено не реальной ситуацией, а влиянием Луны.

Бизнес и финансы: бизнес-проекты этого дня очень быстро принесут солидные дивиденды.

Личная жизнь: встречи с друзьями и романтические свидания лучше отменить.

Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на структуре волос — они могут стать тонкими, сухими и ломкими.

Спорт: в зале стоит отдать приоритет умеренной физической нагрузке — например, йоге или пилатесу.

Дом, сад, огород: можно обрезать и поливать растения, а также вносить органические и минеральные удобрения. День подходит для любых домашних дел.

24 июля

Символ дня: кабан, роющий землю

Характеристика: принимая важные решения, важно тщательно взвешивать все «за» и «против».

Бизнес и финансы: не стоит приступать к реализации новых проектов, не закончив старые, — они будут тянуть вас назад

Личная жизнь: можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Здоровье: на первые признаки недомогания необходимо реагировать без промедления — обращаться к врачу и начинать лечение.

Уход за внешностью: идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами.

Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.

Дом, сад, огород: можно заготавливать корни лекарственных растений и консервировать урожай. От домашних дел лучше отказаться.

25 июля

Символ дня: журавль

Характеристика: день, когда рекомендуется пребывать в состоянии покоя и внутренней гармонии, не предпринимая активных действий.

Бизнес и финансы: наиболее успешными обещают быть научная и интеллектуальная деятельность.

Личная жизнь: хороший день для примирения.

Здоровье: особого внимания потребуют недуги верхних дыхательных путей — с ними лучше не шутить.

Уход за внешностью: от похода в парикмахерскую лучше отказаться.

Спорт: спортом и физкультурой рекомендуется заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно собирать урожай на хранение и собирать лекарственные растения. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.

26 июля

Символ дня: флюгер

Характеристика: энергию, которая будет бить ключом, необходимо направлять на благие цели.

Бизнес и финансы: хороший день для общения с начальством — удастся добиться от него решения всех важных и нужных вопросов.

Личная жизнь: ни в коем случае нельзя желать плохого родным людям — в этот день слова имеют материальную силу.

Здоровье: особенно опасны такие болезни, как ангина или бронхит, с их лечением лучше не тянуть.

Уход за внешностью: стричься в этот день не рекомендуется.

Спорт: спортом и физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе.

Дом, сад, огород: можно обрезать деревья и формировать их кроны. Домашними делами следует заниматься по мере необходимости.

Ранее известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп на июль.

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