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Когда лучше покупать недвижимость и стричься: лунный календарь на 20–26 июля
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели, с 20 по 26 июля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься хобби и собирать урожай для зимних запасов, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
Гороскоп здоровья на июль от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте здесь.
20 июля
Символ дня: богиня Афина
Характеристика: можно заниматься реализацией давних планов, вероятно также исполнение заветных желаний.
Бизнес и финансы: велик риск стать жертвой мошенников, поэтому доверять можно только проверенным партнерам.
Личная жизнь: хорошее время для примирения с близкими людьми.
Здоровье: можно подхватить вирус, лечение которого займет много времени, поэтому необходимо избегать большого скопления людей.
Уход за внешностью: от стрижки лучше отказаться.
Спорт: физической нагрузки — вследствие повышенного травматизма — нужно избегать.
Дом, сад, огород: можно убирать урожай на длительное хранение. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
21 июля
Символ дня: рог изобилия
Характеристика: любой проект, который начнется в этот день, обречен на успех.
Бизнес и финансы: можно покупать и продавать недвижимость и автомобили.
Личная жизнь: не стоит назначать свидания и встречи с друзьями — взаимное недопонимание может привести к ссоре.
Здоровье: болезни этого дня кратковременны и быстро проходят.
Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами негативно отразятся не только на внешности, но и на жизни вообще.
Спорт: в зале можно выполнять упражнения любой сложности — они дадутся легко.
Дом, сад, огород: в саду нельзя поливать и подкармливать растения. Дома можно заниматься любыми делами.
22 июля
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку
Характеристика: день активной борьбы добра и зла, когда мнительные люди станут еще более ранимыми и впечатлительными, чем обычно.
Бизнес и финансы: можно принимать важные решения.
Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми чревато конфликтами.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной и привести к серьезным осложнениям.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, негативно скажется на состоянии волос.
Спорт: спортом рекомендуется заниматься без энтузиазма.
Дом, сад, огород: можно рыхлить и пропалывать землю, окучивать растения и опрыскивать их от болезней и вредителей. От домашних дел лучше отказаться.
23 июля
Символ дня: древо познания
Характеристика: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности — не стоит принимать такое ощущение близко к сердцу, оно обусловлено не реальной ситуацией, а влиянием Луны.
Бизнес и финансы: бизнес-проекты этого дня очень быстро принесут солидные дивиденды.
Личная жизнь: встречи с друзьями и романтические свидания лучше отменить.
Здоровье: болезни этого дня могут стать хроническими, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на структуре волос — они могут стать тонкими, сухими и ломкими.
Спорт: в зале стоит отдать приоритет умеренной физической нагрузке — например, йоге или пилатесу.
Дом, сад, огород: можно обрезать и поливать растения, а также вносить органические и минеральные удобрения. День подходит для любых домашних дел.
24 июля
Символ дня: кабан, роющий землю
Характеристика: принимая важные решения, важно тщательно взвешивать все «за» и «против».
Бизнес и финансы: не стоит приступать к реализации новых проектов, не закончив старые, — они будут тянуть вас назад
Личная жизнь: можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.
Здоровье: на первые признаки недомогания необходимо реагировать без промедления — обращаться к врачу и начинать лечение.
Уход за внешностью: идеальный день для стрижки и других манипуляций с волосами.
Спорт: в зале рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: можно заготавливать корни лекарственных растений и консервировать урожай. От домашних дел лучше отказаться.
25 июля
Символ дня: журавль
Характеристика: день, когда рекомендуется пребывать в состоянии покоя и внутренней гармонии, не предпринимая активных действий.
Бизнес и финансы: наиболее успешными обещают быть научная и интеллектуальная деятельность.
Личная жизнь: хороший день для примирения.
Здоровье: особого внимания потребуют недуги верхних дыхательных путей — с ними лучше не шутить.
Уход за внешностью: от похода в парикмахерскую лучше отказаться.
Спорт: спортом и физкультурой рекомендуется заниматься на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно собирать урожай на хранение и собирать лекарственные растения. Домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
26 июля
Символ дня: флюгер
Характеристика: энергию, которая будет бить ключом, необходимо направлять на благие цели.
Бизнес и финансы: хороший день для общения с начальством — удастся добиться от него решения всех важных и нужных вопросов.
Личная жизнь: ни в коем случае нельзя желать плохого родным людям — в этот день слова имеют материальную силу.
Здоровье: особенно опасны такие болезни, как ангина или бронхит, с их лечением лучше не тянуть.
Уход за внешностью: стричься в этот день не рекомендуется.
Спорт: спортом и физкультурой нужно заниматься на свежем воздухе.
Дом, сад, огород: можно обрезать деревья и формировать их кроны. Домашними делами следует заниматься по мере необходимости.
Ранее известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп на июль.
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