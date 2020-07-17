В пятницу, 17 июля, в Высоком суде Лондона завершилась вторая неделя слушаний по иску знаменитого актера Джонни Деппа к британской газете The Sun. 57-летний Депп обвиняет издание в предвзятом освещении его развода с актрисой Эмбер Херд, которая в 2016 году выставила мужа перед всем миром как человека, регулярно издевавшегося над ней и применявшего физическую силу, как алкоголика и наркомана, страдающего неконтролируемыми вспышками гнева. Именно таким и описывала The Sun звезду «Пиратов Карибского моря» в своих публикациях, посвященных разводу. Одна из статей называлась: «Как Дж. К. Роулинг может называть себя безмерно счастливой, приглашая на роль в фильме „Фантастические звери“ Джонни Деппа, избивающего жену?».

Теперь в суде вся история супружеских отношений Деппа и Херд разбирается по косточкам. Депп и его адвокаты ступил в бой с адвокатами The Sun, которых возглавляет Саша Васс. На всех заседаниях присутствует и Эмбер Херд со своей группой поддержки.

«ФАКТЫ» подробно освещают этот скандальный процесс. Мы уже сообщали о том, как описал свои отношения с Эмбер сам Джонни. Он назвал их самым несчастливым периодом в своей жизни. Депп уверен, что Херд вышла за него замуж исключительно по холодному расчету.

Кроме того, «ФАКТЫ» привели выдержки из показаний Джонни, когда он рассказывал суду о том, как пристрастился к спиртному и наркотикам. Однако актер настаивает на том, что даже под воздействием этих веществ он никогда не поднимал руку не только на Эмбер, но вообще ни на одну женщину.

На заседании 13 июля были представлены видеопоказания двух свидетелей, которые стали подлинной сенсацией. Депп и раньше утверждал, что Херд изменяла ему с актером Джеймсом Франко и миллиардером Илоном Маском. Бывший охранник дома в Лос-Анджелесе, где находится пентхаус Джонни, а также хозяйка фирмы, предоставлявшей услуги консьержей, сообщили, что в дни, когда Депп отсутствовал в городе, Херд принимала в апартаментах супруга мистера Маска! И, возможно, именно Илон поставил ей синяки и ссадины, а также оставил следы на шее, которые Эмбер затем представила в качестве доказательств рукоприкладства мужа.

15 и 16 июля ожидалось, что показания в суде дадут голливудская актриса Вайнона Райдер, с которой Депп был одно время помолвлен, и французская певица и актриса Ванесса Паради, прожившая с Джонни 14 лет и родившая ему дочь и сына. Однако адвокат актера Дэвид Шерборн неожиданно заявил, что в их выступлении в суде больше нет надобности. И Вайнона, и Ванесса прислали свои официальные заявления, текст которых был приобщен к материалам дела и опубликован в СМИ.

Приведем выдержки из этих заявлений.

Вайнона Райдер: «Я понимаю, что очень важно говорить на основании собственного опыта — ведь ясно же, что брак Джонни с Эмбер развивался без моего участия. Но мой опыт отношений с ним разительно отличался. Узнав об обвинениях против него, я была совершенно шокирована, растеряна и расстроена. Мысль о том, что Джонни невероятно жесток, бесконечна далека от образа того человека, которого я знала и любила. Я не могу поверить в эти обвинения. Он никогда, никогда не проявлял ни малейшей жестокости в мой адрес. Он никогда не позволял себе оскорблений или жестокости ни к кому из тех, кого я знаю. Могу искренне и честно сказать, что знаю его лишь как подлинно доброго человека — невероятно любящего, чрезвычайно заботливого мужчину, который защищал меня и людей, которых он любит, и я чувствовала себя с ним в абсолютной безопасности. Не хотелось бы никого обвинять во лжи, но по моему опыту отношений с Джонни невозможно поверить в столь ужасные обвинения. Учитывая, насколько хорошо я его знаю, эти обвинения меня чрезвычайно огорчают…»

Ванесса Паради: «Все эти годы я знала Джонни как доброго, внимательного, щедрого и безобидного мужчину и отца. На съемочных площадках актеры, режиссеры и члены съемочных групп обожают его, потому что он скромен и уважителен ко всем, а кроме того, он один из лучших актеров, которых мы когда-либо видели… По своему личному опыту за многие годы я могу сказать, что он никогда не обращался со мной жестоко или оскорбительно. Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают вверить в эту ложь…»

17 июля 2020 года, Лондон. Джонни Депп идет на очередное заседание суда

В пятницу, 17 июля, бывший охранник дома в Лос-Анджелесе Алехандро Ромеро добавил к своим предыдущим показаниям новую важную информацию. «Начиная с марта 2015 года Илон Маск регулярно наносил визиты к мисс Херд, когда мистер Депп отсутствовал в городе. Обычно это происходило три раза в неделю, иногда чаще. Он приезжал примерно в 23:00. В такие вечера мисс Херд звонила мне и предупреждала о том, что приедет мистер Маск. Она просила открыть для него гараж, а затем проводить до лифта, который поднимал его в пентхаус. После нескольких таких визитов мисс Херд снабдила мистера Маска собственным электронным ключом от гаража, чтобы он мог сам заезжать туда в любое время…»

Очень важные показания дал также бывший начальник личной охраны Деппа Шон Бетт, проработавший на актера девять лет, включая те годы, когда Джонни был женат на Эмбер.

Бывший телохранитель Джонни Деппа Шон Бетт

Он завил, что регулярно видел супругов, пока они жили вместе. За это время на Херд ни разу не было видно никаких синяков, ушибов, порезов, ссадин или следов каких-либо иных травм. «Напротив, на протяжении всего периода отношений Деппа и Херд она регулярно подвергала его оскорблениям, как словесным, так и физическим. Я бы описал происходившее как повторяющийся цикл: Херд из раза в раз совершала нападки на Деппа, а тот неизменно ретировался», — заявил Бетт.

Кроме того, он подтвердил показания Джонни касательно того, что Эмбер ежедневно выпивала две-три бутылки вина. Шон подчеркнул, что мисс Херд никуда не ездила без того, чтобы не взять с собой пару ящиков вина. И ее атаки на мужа начинались обычно после того, как она выпивала свою привычную дозу.

Бетт предоставил суду фотографии, ранее нигде не публиковавшиеся, на которых изображен Депп со следами ударов на лице. Бывший телохранитель заявил, что сфотографировал Джонни после той самой ссоры, во время которой, как утверждает Херд, муж набросился на нее, швырнул в нее бутылку вина, которая ударилась о стену и разбилась, а потом разбил стационарный телефон, при этом острым обломком пластика отрезал сам себе часть пальца на руке.

Справа на снимке хорошо виден стационарный телефон, который, по словам Херд, Депп разбил вдребезги и при этом отрезал себе часть пальца

Бетт предоставил еще одну фотографию, сделанную уже после ссоры, на которой хорошо виден тот самый телефон, стоящий в целости и сохранности на своем месте. «Никаких порезов, синяков, ссадин на лице мисс Херд не было, когда я зашел к ним. Телефон стоял на месте. Я не увидел на полу стеклянных осколков. На стене не было следов вина или иной жидкости…» — заявил Шон Бетт.

Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказали, в чем конкретно обвиняла и продолжает обвинять Джонни Деппа Эмбер Херд. Однако показания многих свидетелей, услышанные в Высоком суде Лондона за последние две недели, камня на камне не оставили от утверждений актрисы.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter