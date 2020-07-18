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Восстановление границ Украины: в ЕС назвали конечную цель реализации минских соглашений
Минские соглашения, за невыполнение которых РФ уже пять лет находится под санкциями, остаются единственной основой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, которое прозвучало на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.
«Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в заявлении.
При этом в Евросоюзе отмечают, что как подписант Минских договоренностей Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнения этих соглашений.
«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить эти обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата», — говорится в заявлении.
Комментируя переговоры в Минске, в ЕС, в частности, отметили, что ожидают продвижения по таким вопросам, как одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье, обновленный план разминирования и взаимном освобождении удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.
«В этом контексте мы приветствуем политическую волю и конструктивный подход Украины по урегулированию этого конфликта. Открытие остальных временно закрытых КППВ является чрезвычайно важным, и мы призываем к простым и адекватных процедур пересечения, без лишних ограничений», — говорится в заявлении.
Также авторы заявления напоминают, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязанные к полному выполнению Россией Минских договоренностей.
На этом фоне ЕС призвал Россию использовать свой большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме.
«Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролирующих поддерживаемые Россией вооруженные формирования», — отмечается в заявлении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина призывает к пересмотру Минских соглашений, так как многие их положения не соответствуют реалиями сегодняшнего дня.25
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