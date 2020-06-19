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ЕС решил продлить санкции против России из-за невыполнения «Минска»
В пятницу, 19 февраля, лидеры стран-участниц Европейского союза продлят экономические санкции против РФ. К такому решению главы государств пришли после обсуждения в формате видеоконференции состояния выполнения Минских соглашений.
Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявил в своем Twitter, что на саммите ЕС лидеры государств договорились о продлении экономических санкций против РФ еще на 6 месяцев.
«Решение будет оформлено в ближайшие недели», — написал журналист.
Продление санкций должно вступить в силу с 1 августа 2020 года.
«Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России», — отреагировал на решение ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее ЕС продлил против РФ пакет «крымских» санкций.39
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