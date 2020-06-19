ЕС решил продлить санкции против России из-за невыполнения «Минска»

Украина

В пятницу, 19 февраля, лидеры стран-участниц Европейского союза продлят экономические санкции против РФ. К такому решению главы государств пришли после обсуждения в формате видеоконференции состояния выполнения Минских соглашений.

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк заявил в своем Twitter, что на саммите ЕС лидеры государств договорились о продлении экономических санкций против РФ еще на 6 месяцев.

«Решение будет оформлено в ближайшие недели», — написал журналист.

Продление санкций должно вступить в силу с 1 августа 2020 года.

«Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России», — отреагировал на решение ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее ЕС продлил против РФ пакет «крымских» санкций.

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