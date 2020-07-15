18 июля 2020

Помню, как в далёком моём детстве, проезжая на поезде дальнего следования (так в те годы назывались поезда, на которых из одного города в другой можно было ехать без пересадок через весь Советский Союз 7 и даже 8 суток) станцию с диковинным названием Зима, я донимал отца вопросами: как такое может быть? Ведь едем-то мы летом, а станция эта железнодорожная почему-то называется Зима… Где мне тогда было знать, что однажды судьба сведёт меня с человеком, на той небольшой станции в Иркутской области родившимся и через какое-то время прославившимся не только на всю огромную страну, но и ставшим известным, пожалуй, на весь мир. И звали этого человека Евгений Александрович Евтушенко.

Он очень любил бывать в Киеве. И в редакцию «ФАКТОВ» приходил он на «прямую линию». И на выступлениях его мне не раз приходилось бывать в больших и не очень больших киевских залах, всегда по такому случаю забитых до отказа. И за столом с общими друзьями не раз сиживал, слушая его бесконечные захватывающие истории. Вне большой сцены он был несколько иным — говорил негромко и руками не размахивал так, как обычно это делал, громогласно читая перед аудиторией свои стихи. Правда, оценки людям неизменно давал резкие и порой нелицеприятные. Он мог себе такое позволить — классиком-то стал практически в молодом возрасте.

Сегодня, в день, когда Евтушенко родился, мне бы очень не хотелось пересказывать вам давно известные факты из его жизни, пересыпая их цитатами из его знаменитых произведений, многие из которых были положены на музыку и, по сути, давно уже воспринимались как народные песни. Я лучше напомню вам, друзья мои, всего лишь одно стихотворение, не раз слышанное мною в авторском исполнении и всякий раз при этом бравшее за душу. До слёз…

Людей неинтересных в мире нет.

Их судьбы — как истории планет.

У каждой всё особое, своё.

И нет планет, похожих на неё.

А если кто-то незаметно жил

И с этой незаметностью дружил,

Он интересен был среди людей

Самой неинтересностью своей.

У каждого — свой тайный личный мир.

Есть в мире этом самый лучший миг.

Есть в мире этом самый страшный час,

Но это всё неведомо для нас.

И если умирает человек,

С ним умирает первый его снег,

И первый поцелуй, и первый бой…

Всё это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,

Машины и художников холсты,

Да, многому остаться суждено,

Но что-то ведь уходит всё равно!

Таков закон безжалостной игры.

Не люди умирают, а миры.

Людей мы помним, грешных и земных.

А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей?

Что знаем о единственной своей?

И про отца родного своего

Мы, зная всё, не знаем ничего.

Уходят люди… Их не возвратить.

Их тайные миры не возродить.

И каждый раз мне хочется опять

От этой невозвратности кричать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.