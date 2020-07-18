В Беларуси на аукцион выставили «дело Януковича» (фото)

На белорусском аукционе выставили на продажу якобы банковское юридическое дело экс-президента Украины Виктора Януковича. Ранее появилась информация о том, что Януковича назначили на пост премьера на воровской сходке.

Как сообщает hromadske, на белорусском аукционе Ay.by якобы банковские документы Виктора Януковича. На сайте аукциона размещен соответствующий лот.

Установлена начальная цена 49 тысяч белорусских рублей (более 560 тысяч гривен). Продавец указал в своем профиле, что он из Брянской области РФ.

Предлагается купить якобы банковское юридическое дело с копией паспорта Януковичем и его подписью.

Ранее генерал внешней разведки рассказал, что готовил Янукович в феврале 2014 года, и почему он в панике сбежал из Украины.

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