Украина

В феврале 2014 года готовилась масштабная зачистка Майдана, в которой должны были участвовать около 50 тысяч сотрудников милиции. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж, который в 2014-м году был внештатным советником Виктора Януковича.

«Мы пытались по разным каналам урезонить Януковича, хотели избежать новых расстрелов на Майдане. Сейчас это остается за кадром. Но в феврале 2014 года действительно готовилась очень мощная зачистка. Готовился спецназ, на Майдан должны были выйти около 50 тысяч представителей милиции. Готовилось внедрение в ряды протестующих агентуры, которая бы спровоцировала стрельбу. И это стало бы поводом для окончательной зачистки Майдана, на котором оставалось 10−12 тысяч человек», — сказал Маломуж.

По его словам, эту спецоперацию разрабатывали глава МВД Виталий Захарченко, глава СБУ Александр Якименко и другие силовики.

«Я был в то время внештатным советником Януковича и потому решил рассказать ему о том, что знаю о планах зачистки. О том, что если их удастся реализовать, то может начаться настоящая война. И тогда ему, Януковичу, даже бежать будет некуда. Виктор Федорович испугался и принял решение бежать из Украины, пока не поздно», — утверждает Маломуж.

При этом он не общался с Януковичем напрямую, а предал информацию через начальника охраны Константина Кобзаря.

Ранее сообщалось, что в «деле Майдана» появились еще двое подозреваемых.

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