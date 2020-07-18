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Происшествия

Волк утащил девочку прямо со двора частного дома на Луганщине: найдены останки ребенка, — СМИ

8:30 18 июля 2020
Волк

В четверг, 16 июля, на оккупированной части Луганской области волк утащил маленькую девочку прямо со двора частного дома. На следующий день обнаружили ее останки. Ранее во Львовской области собака загрызла свою хозяйку.

Как сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд», в ОРЛО волки свободно ходят по селам, но при этом оккупанты не принимают никаких мер. В результате в селе Петровеньки Славяносербского района произошла трагедия — волк утащил двухлетнюю девочку со двора частного дома. Ее искали всю ночь и утром обнаружили обглоданное тело.

Отмечается, что волки свободно ходят и в других селах района, а оккупационные «власти» не разрешают их отстрел.

Ранее сообщалось, что под Харьковом усыпили ротвейлера, который загрыз четырехлетнего ребенка.

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Волк утащил девочку прямо со двора частного дома на Луганщине: найдены останки ребенка, — СМИ

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