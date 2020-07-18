Волк утащил девочку прямо со двора частного дома на Луганщине: найдены останки ребенка, — СМИ

В четверг, 16 июля, на оккупированной части Луганской области волк утащил маленькую девочку прямо со двора частного дома. На следующий день обнаружили ее останки. Ранее во Львовской области собака загрызла свою хозяйку.

Как сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд», в ОРЛО волки свободно ходят по селам, но при этом оккупанты не принимают никаких мер. В результате в селе Петровеньки Славяносербского района произошла трагедия — волк утащил двухлетнюю девочку со двора частного дома. Ее искали всю ночь и утром обнаружили обглоданное тело.

Отмечается, что волки свободно ходят и в других селах района, а оккупационные «власти» не разрешают их отстрел.

Ранее сообщалось, что под Харьковом усыпили ротвейлера, который загрыз четырехлетнего ребенка.

435

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter