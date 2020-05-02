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Происшествия

Пес загрыз собственную хозяйку на Львовщине: детали страшного происшествия

8:17 2 мая 2020 457
Пес загрыз собственную хозяйку на Львовщине: детали страшного происшествия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Львовщине дворовый пес Барсик до смерти искусал 79-летнюю хозяйку, когда она вынесла ему еду. Напомним, в Одессе ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку.

До приезда «скорой» пенсионерка скончалась от кровопотери, сообщает ТСН.

По словам внучки Ирины, бабушка утром вынесла собаке поесть, но пес запутался в цепи. А когда женщина начала помогать, внезапно набросился на нее.

«Он, возможно, подумал, что у него забирают еду», — предположила девушка.

Она рассказала, что когда бабушку завели в дом, ее ноги кровоточили, так как была прокушена вена.

Именно эта рана и стала фатальной для пенсионерки, поскольку «скорая помощь» добиралась слишком долго. На станции скорой помощи объяснили — машина у них только одна, а вызовы поступают не напрямую.

Напомним, после нападения домашнего пса на ребенка в Днепре зоопсихологи дали советы, как не стать новой жертвой нападения животного.

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