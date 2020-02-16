Пса-убийцу, загрызшего ребенка под Харьковом, казнили

Происшествия

В селе Песчанка Харьковской области ветеринары усыпили ротвейлера, загрызшего четырехлетнего ребенка. Трагедия случилась 12 февраля, теперь следствию предстоит выяснить, что могло спровоцировать внезапную агрессию пса.

Начальник кинологического центра харьковской областной полиции Алексей Сайганов считает ошибкой хозяев, что они не ознакомились заранее с особенностями породы. «Ротвейлер — порода темпераментная, это собака-однолюб. В таком возрасте нежелательно передавать (ротвейлера) даже на доживание посторонним людям. Это была первая ошибка была хозяев», — рассказал Сайганов в эфире Суспільне.UA.

Кроме того, есть вероятность, что собака действительно не была агрессивной, а отреагировала на какие-то действия ребенка. «У собаки есть природные инстинкты самосохранения, она могла наброситься не с целью агрессии, а ради самозащиты», — объясняет кинолог.

Напомним, в день трагедии мальчик был оставлен на попечение бабушки. Некоторое время ребенок находился сам во дворе частного дома. Этих минут хватило, чтобы пес сумел вырваться из вольера, напал на ребенка и причинил малышу смертельные травмы.

А в Одессе ротвейлер чуть не загрыз свою хозяйку. Женщину спасли полицейские, применив оружие.

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