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Огромная рыбина запрыгнула в БТР министра обороны Молдовы: курьезное видео
В Молдове министр обороны Александр Пынзарь на одном из полигонов, не прилагая никаких усилий, «поймал леща». Большая рыбина выпрыгнула из воды прямо на него, попав ему в лицо и шею.
Министр опубликовал видео с инцидентом в Facebook, добавив в видеоролик легендарную песню группы Status Quo «In The Army Now».
На кадрах видно, как министр едет по воде на бронетранспортере с открытым люком. Вдруг он поворачивает голову в сторону и именно в этот момент из воды выпрыгивает огромная рыбина и бьет его по лицу.
«Было неожиданно, даже смешно. Признаю, что я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло мне», — написал министр.
Как писали «ФАКТЫ», похожий случай имел место с рыбаком в Индонезии, правда, ему повезло меньше. Морская рыбалка для 16-летнего жителя деревни на юге Индонезии Мухаммада Идула закончилась печально. Из воды неожиданно выскочил сарган, которого также называют рыбой-иглой. Он насквозь пронзил своими острыми челюстями шею рыбака и заднюю часть черепа. Врачам удалось спасти парня.487
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...