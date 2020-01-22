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Рыба выскочила из воды и насквозь пронзила шею рыбака: шокирующие фото
Печально закончилась морская рыбалка для 16-летнего жителя деревни на юге Индонезии Мухаммада Идула. Из воды неожиданно выскочил сарган, которого также называют рыбой-иглой. Он насквозь пронзил своими острыми челюстями шею рыбака и заднюю часть черепа.
Парень вывалился за борт лодки и сумел доплыть до берега с рыбой, застрявшей в его шее.
Как сообщает издание Metro, Мухаммада доставили в ближайшую больницу города Баубау, но здешние специалисты не взялись его оперировать. Тогда пострадавшего переправили в госпиталь города Макасар — столицы провинции Южное Сулавеси. Там в течение рискованной операции, продлившейся два часа, рыбу наконец извлекли. Врачи полагают, что подросток выжил чудом.
Идул в стабильном состоянии, но все еще остается под наблюдением врачей. Они хотят убедиться, что в рану не попала инфекция.
Сарганы известны тем, что могут на большой скорости выпрыгивать из воды. Известны по меньшей мере два инцидента со смертельным исходом, когда эти рыбы атаковали людей. Одному из пострадавших, десятилетнему мальчику, рыбачившему с отцом в 1977 году на Гавайях, челюсти саргана пронзили глаз.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..