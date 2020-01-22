24.21 / 24.47 26.74 / 27.15
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Рыба выскочила из воды и насквозь пронзила шею рыбака: шокирующие фото

20:16 22 января 2020 957
Проткнутая рыбой шея
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Печально закончилась морская рыбалка для 16-летнего жителя деревни на юге Индонезии Мухаммада Идула. Из воды неожиданно выскочил сарган, которого также называют рыбой-иглой. Он насквозь пронзил своими острыми челюстями шею рыбака и заднюю часть черепа.

Парень вывалился за борт лодки и сумел доплыть до берега с рыбой, застрявшей в его шее.

Как сообщает издание Metro, Мухаммада доставили в ближайшую больницу города Баубау, но здешние специалисты не взялись его оперировать. Тогда пострадавшего переправили в госпиталь города Макасар — столицы провинции Южное Сулавеси. Там в течение рискованной операции, продлившейся два часа, рыбу наконец извлекли. Врачи полагают, что подросток выжил чудом.

Идул в стабильном состоянии, но все еще остается под наблюдением врачей. Они хотят убедиться, что в рану не попала инфекция.

Сарганы известны тем, что могут на большой скорости выпрыгивать из воды. Известны по меньшей мере два инцидента со смертельным исходом, когда эти рыбы атаковали людей. Одному из пострадавших, десятилетнему мальчику, рыбачившему с отцом в 1977 году на Гавайях, челюсти саргана пронзили глаз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщину едва не убил кенгуру: она получила жуткие травмы и почти лишилась глаза.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Ольга Любимова

"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер