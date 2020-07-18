27.28 / 27.51 30.90 / 31.32
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

У легенды НБА Денниса Родмана умер отец: у него было как минимум 29 детей от 16 женщин (фото, видео)

16:03 18 июля 2020
Филандер Родман на фоне портрета знаменитого сына

Отец пятикратного чемпиона НБА (1989, 1990, 1996, 1997, 1998 годы) и одного из главных скандалистов Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана умер в возрасте 79 лет в городе Анхелес на Филиппинах, где он жил с начала 1970-х, сообщает Rappler.

Филандер Родман, участвовавший в составе военно-воздушных сил США в войне во Вьетнаме, отставил после себя как минимум 29 детей от 16 женщин. Понятное дело, самый известный из них — Деннис, который, кстати, как-то заявил, что он старший из… 47 детей.

Кстати, еще в 2011-м Деннис Родман утверждал, что у него нет отца, но год спустя во время турне по Азии Деннис все-таки решил встретиться и примириться с папой, которого не видел 42 года.

По информации издания, одна из внучек Филандера обратилась к 59-летнему Деннису за помощью для оплаты похоронных услуг. Также была создана платформа для пожертвований.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Деннис Родман близко дружит с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП на трассе Одесса&nbsp;— Рени

Cмертельное столкновение легковушек на трассе Одесса – Рени: стали известны подробности трагедии

Стрелок задержан

В Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси (видео)

Екатерина Александровская

20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой в Москве (фото)

На месте инцидента

"У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер