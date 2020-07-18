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У легенды НБА Денниса Родмана умер отец: у него было как минимум 29 детей от 16 женщин (фото, видео)
Отец пятикратного чемпиона НБА (1989, 1990, 1996, 1997, 1998 годы) и одного из главных скандалистов Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана умер в возрасте 79 лет в городе Анхелес на Филиппинах, где он жил с начала 1970-х, сообщает Rappler.
Филандер Родман, участвовавший в составе военно-воздушных сил США в войне во Вьетнаме, отставил после себя как минимум 29 детей от 16 женщин. Понятное дело, самый известный из них — Деннис, который, кстати, как-то заявил, что он старший из… 47 детей.
Кстати, еще в 2011-м Деннис Родман утверждал, что у него нет отца, но год спустя во время турне по Азии Деннис все-таки решил встретиться и примириться с папой, которого не видел 42 года.
July 15, 2020
По информации издания, одна из внучек Филандера обратилась к 59-летнему Деннису за помощью для оплаты похоронных услуг. Также была создана платформа для пожертвований.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Деннис Родман близко дружит с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.129
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