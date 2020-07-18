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Промахнулся: в Херсоне пенсионер, пристреливая оружие, чуть не убил подростка (фото)
В Херсоне 17-летнего подростка ранили из пневматического пистолета. Ранее в Житомире из пневматики попали в висок случайному прохожему.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области, в детскую больницу Херсона доставили парня с пулевым ранением шеи. Выяснилось, что он выносил мусор, когда ощутил боль в шее. Оказалось, что в парня попала пуля из пневматического оружия.
При осмотре места происшествия полицейские вычислили траекторию полета пули и выяснили, что недавно один из жителей многоэтажки приобрел оптический прицел для пистолета. Оказалось, что 66-летний херсонец в тот вечер стрелял из пневматического пистолета «Флобер» по вентиляционной трубе на крыше дома и случайно попал в подростка.
Теперь пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в полтавском тире посетительница застрелила инструктора.199
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