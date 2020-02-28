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Происшествия

Попал прямо в висок: 10-летний мальчик подстрелил мужчину в Житомире

16:43 28 февраля 2020 252
Ружье
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 27 февраля, на одной из улиц Житомира выстрелом из пневматического оружия травмировали мужчину. Ранее в Полтаве девушка выстрелом из пистолета убила инструктора в тире.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, правоохранители установили, что стрелком оказался 10-летний мальчик. Он целился с балкона своей квартиры.

38-летний житель областного центра получил повреждение в области виска. Врачи обнаружили в гематоме шарик от пневматического оружия. Потерпевший сказал, что находился возле многоэтажного дома, когда ощутил резкую боль в виске и понял, что ранен.

Полицейские провели отработку дома и разыскали нужную квартиру.

Оказалось, что находившийся один дома школьник нашел дома пневматическую винтовку и решил испытать ее, выстрелив из окна. Оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения.

Ранее сообщалось, что в Одессе хулиган стрелял из пневматики в четырехлетнего мальчика.

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