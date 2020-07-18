В субботу, 18 июля, на участке международной автомобильной трассы Одесса — Рени неподалку от села Сафьяны (в Измаильском районе Одесской области) произошла автокатастрофа, в которой шесть человек погибли и трое получили травмы различной степени тяжести.

По данным Одесской ОГА, случилась в 07:25 в пяти километрах от села Сафьяны.

«На место ДТП направили три бригады медиков. Погибли шесть человек: мужчина и женщина приблизительно 60-ти лет, а также четверо мужчин в возрасте около 30 лет. Пятеро скончались еще до прибытия скорой помощи», — сообщили в администрации.

Троих человек госпитализировали в Измаильскую городскую больницу. Это 35-летний мужчина (у него закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки правого бедра), женщина 30-ти лет (закрытый перелом левого бедра, острая реакция на стресс), а также их маленький сын.

По данным обладминистрации, госпитализированные взрослые находятся в тяжелом состоянии, ребенок — в удовлетворительном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о резонансном ДТП на трассе Одесса — Рени в районе села Великий Дальник: в результате столкновения двух грузовиков один из водителей лишился ноги.

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