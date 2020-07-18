Гран-при Венгрии: онлайн-видеотрансляция третьего этапа Формулы-1

В воскресенье, 19 июля, на автодроме «Хунгароринг», расположенном в городке Модьород в 18 километрах от Будапешта, состоится третий этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Венгрии.

А накануне на «Хунгароринге» прошла квалификация, победителем которой стал шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», завоевавший второй поул в сезоне и 90-й в карьере. Вторая позиция — за его напарником по команде финном Валттери Боттасом. Тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт», за которым в финишном протоколе расположился его мексиканский партнер по команде Серхио Перес.

Прямую видеотрансляцию Гран-при Венгрии смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:00) в этой новости.

Отметим, что по итогам двух стартовых этапов Формулы-1 в общем зачете лидирует дуэт гонщиков «Мерседес»:

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 43 очка;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 37;

3. Ландо Норрис («Макларен») — 26;

4. Шарль Леклер («Феррари») — 18;

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 16;

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15;

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 13;

8. Алекс Албон («Ред Булл») — 12;

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6;

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6;

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 4;

12. Эстебан Окон («Рено») — 4;

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2;

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1;

15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1;

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0;

18. Ромен Грожан («Хаас») — 0;

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 0;

20. Николя Латифи («Уильямс») — 0.

В Кубке конструкторов зачетные баллы пока набрали только восемь команд из десяти: 1. «Мерседес» — 80 очков; 2. «Макларен» — 39; 3. «Ред Булл» — 27; 4. «Рейсинг Пойнт» — 22; 5. «Феррари» — 19; 6. «Рено» — 8; 7. «Альфа Таури» — 7; 8. «Альфа Ромео» — 2; 9. «Хаас» — 0; 10. «Уильямс» — 0.

Отметим, что Гран-при Венгрии в прямом эфире покажут также несколько телеканалов.

Напомним, что четвертый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании примет 2 августа английский Сильверстоун.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный испанский пилот Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1.

Фото Batchelor / XPB Images

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