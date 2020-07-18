- 17:59 Река превратилась в ручей: Белогорское водохранилище в Крыму может полностью высохнуть уже осенью
- 17:45 Гран-при Венгрии: онлайн-видеотрансляция третьего этапа Формулы-1
- 17:35 В Одессе спасают стаю дельфинов, оказавшихся в ловушке на пляже
- 17:20 "Это глупость": врач объяснил, почему при бронхите дышать над кастрюлей с горячей картошкой вредно
- 17:09 Среди моряков, похищенных пиратами у побережья Африки, шестеро украинцев, — МИД
- 16:29 В Киеве безденежный пассажир обстрелял водителя такси
- 16:22 Лето продолжается: синоптик пообещала украинцам жару в последний день уходящей недели
- 16:07 Украина заняла первое место в Европе по уровню преступности
- 16:03 У легенды НБА Денниса Родмана умер отец: у него было как минимум 29 детей от 16 женщин
- 15:56 В Одессе начались работы по подъему танкера Delfi
- 15:35 Украина договорилась с США о поставках современных военных катеров
- 15:32 "У него сиеста": уснувший прямо на мостовой в Ужгороде дорожный рабочий насмешил сеть
Гран-при Венгрии: онлайн-видеотрансляция третьего этапа Формулы-1
В воскресенье, 19 июля, на автодроме «Хунгароринг», расположенном в городке Модьород в 18 километрах от Будапешта, состоится третий этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Венгрии.
А накануне на «Хунгароринге» прошла квалификация, победителем которой стал шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», завоевавший второй поул в сезоне и 90-й в карьере. Вторая позиция — за его напарником по команде финном Валттери Боттасом. Тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт», за которым в финишном протоколе расположился его мексиканский партнер по команде Серхио Перес.
Прямую видеотрансляцию Гран-при Венгрии смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:00) в этой новости.
Отметим, что по итогам двух стартовых этапов Формулы-1 в общем зачете лидирует дуэт гонщиков «Мерседес»:
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 43 очка;
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 37;
3. Ландо Норрис («Макларен») — 26;
4. Шарль Леклер («Феррари») — 18;
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 16;
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15;
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 13;
8. Алекс Албон («Ред Булл») — 12;
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6;
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6;
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 4;
12. Эстебан Окон («Рено») — 4;
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2;
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1;
15. Себастьян Феттель («Феррари») — 1;
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 0;
18. Ромен Грожан («Хаас») — 0;
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 0;
20. Николя Латифи («Уильямс») — 0.
В Кубке конструкторов зачетные баллы пока набрали только восемь команд из десяти: 1. «Мерседес» — 80 очков; 2. «Макларен» — 39; 3. «Ред Булл» — 27; 4. «Рейсинг Пойнт» — 22; 5. «Феррари» — 19; 6. «Рено» — 8; 7. «Альфа Таури» — 7; 8. «Альфа Ромео» — 2; 9. «Хаас» — 0; 10. «Уильямс» — 0.
Отметим, что Гран-при Венгрии в прямом эфире покажут также несколько телеканалов.
Напомним, что четвертый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании примет 2 августа английский Сильверстоун.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный испанский пилот Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1.
Фото Batchelor / XPB Images17
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..