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Болельщики арендовали 18 кранов, чтобы посмотреть матч с высоты: впечатляющее фото
Тот факт, что футбольные болельщики во время карантина арендуют подъемные краны, чтобы в живую посмотреть матчи любимой команды, уже не в диковинку. Достаточно вспомнить недавний поединок чемпионата Украины «Десна» — «Динамо».
Дальше всех, похоже, пошли поклонники спидвейной команды «Мотор» (Люблин), которые, чтобы наблюдать за соперничеством своих любимцев в гостевом матче чемпионата Польши по спидвею с «Мргарден ГКМ» (Груджяж), наняли 18 (!) кранов. И это при том, что билеты на трибуны стоили значительно дешевле, чем аренда техники, сообщает sport.pl.
Стоит отметить, что «Мотор» отблагодарил своих поклонников за поддержку, выиграв матч — 58:32.
Кстати, в свое время спидвей (гонки на мотоциклах по гаревой дорожке стадионов) был достаточно популярен в Украине. В частности, «Сигнал» из Ровно в 1985--1987 годах трижды подряд выигрывал чемпионат Советского Союза, собирая на домашних поединках по 15 тысяч болельщиков (именно столько зрителей способен принять местный мототрек).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что разъяренные фанаты венгерского «Дебрецена» атаковали своих футболистов.
Фото Gosia Cieśluk43
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Четыре дня в западне: подробности начавшейся в Одессе спецоперации по спасению стаи дельфинов (фото)
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!