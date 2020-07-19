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Спорт

Стремновато с этой штукой, — Милевский рассказал, как переносит коронавирус (видео)

10:37 19 июля 2020
Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, девушка которого недавно побаловала поклонников откровенными фото, рассказал, как себя чувствует после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что в нынешней команде 35-летнего футболиста — брестском «Динамо» — была зафиксирована вспышка COVID-19. Вирус диагностировали у 15 игроков и сотрудников клуба, в том числе у еще двух украинских футболистов — Евгения Хачериди и Александра Нойока.

«Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов — ни кашля, ни пневмонии, ни температуры, — поведал Артем Милевский в своем Youtube-канале. — Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние.

Поначалу мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это все проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, все это плохо.

Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин".

Судя по еще одному видео, размещенному в Instagram Милевского, Артем и вправду чувствует себя неплохо. По крайней мере, во время самоизоляции украинский нападающий эмоционально отреагировал на чемпионский титул «Реала» в Испании, не забыв в форме Королевского клуба потроллить «Барселону». По иронии судьбы, свой дебютный гол в еврокубках Милевский забил именно в ворота «Реала».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Кубка Беларуси арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Милевском.

Фото Instagram

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