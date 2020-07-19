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Спорт

Многократный чемпион Украины эффектно дебютировал в UFC, «вырубив» россиянина (фото, видео)

12:04 19 июля 2020
Роман Долидзе

В ночь на воскресенье, 19 июля, на Бойцовском острове Даны Уайта в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC Fight Night 172. В последнем бою андеркарда в полутяжелой весовой категории сразились шестикратный чемпион Украины грузин Роман Долидзе и россиянин Хадис Ибрагимов.

В конце первой пятиминутки 32-летний спортсмен, имеющий вид на жительство в Украине (с 2008 года Роман живет в Одессе), блестяще завершил свой дебютный поединок в UFC техническим нокаутом. После попадания коленом в лицо Ибрагимову Долидзе провел серию сокрушительных ударов, и судья остановил поединок (седьмая победа спортсмена в семи боях в его профессиональной карьере в MMA!).

Роман Долидзе выиграл свой дебютный поединок в UFC в первой же пятиминутке

Отметим, что после триумфа Роман не сдерживал эмоций и позволил себе некрасивый жест в адрес Хадиса (смотрите на видео), позже извинившись за свое поведение.

«Я считаю, это было немного неправильно. Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи только помогают мне в октагоне. Там я совсем другой человек, чем в жизни. Мы до этого встретились, пообщались. А тут подошел — борзо смотрит на меня. Я думаю — что случилось? Для меня это необычная ситуация. Я извинился перед Хадисом, потому что это было неправильно», — приводит слова Роман Долидзе «Спорт-Экспресс».

Кстати, в свое время Роман Долидзе серьезно занимался футболом и даже играл на позиции вратаря за дублирующие составы турецких «Трабзонспора» и «Анкарагюджю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британского бойца смешанных единоборств Жаро Шепарда убили в день его юбилея.

Фото twitter.com/ufc

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