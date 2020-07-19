- 15:27 Женщина купала внука в Азовском море на поводке: курьезное видео попало в сеть
- 15:19 В харьковском клубе устроили перестрелку, есть пострадавшие: детали происшествия
- 15:16 Гран-при Венгрии: где смотреть онлайн-трансляцию третьего этапа Формулы-1
- 15:10 В «Слуге народа» признались, как собирают голоса для принятия законопроектов
- 15:02 Под Одессой умерла несовершеннолетняя экс-воспитанница скандально известного детского приюта
- 14:56 Жозе Моуриньо уличили в супружеской измене
- 14:42 Во Львове воровки средь бела дня напали на женщину, помешавшую им совершить преступление
- 14:21 Познакомились в «ВКонтакте»: под Днепром мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика
- 13:53 Водителей предупредили о проблемах на дорогах в Киеве из-за визита президента Швейцарии
- 13:32 Стало известно о задержании подозреваемого в умышленном поджоге собора в Нанте
- 13:31 Водители устроили езду по свежеуложенному асфальту в Киеве: видео возмутило сеть
- 12:49 Количество зараженных COVID-19 в Киеве увеличилось на 87 человек
Под Одессой умерла несовершеннолетняя экс-воспитанница скандально известного детского приюта
В Одесской области за две недели до своего совершеннолетия умерла девушка, которая была воспитанницей коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»), где истязали детей.
Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 17-летней жительнице села Троицкое Любашевского района стало плохо. В два часа ночи она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в реанимационное отделение районной больницы.
«Через несколько часов, несмотря на все усилия врачей, она умерла. Согласно заключению медиков, смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя», — уточнили полицейские.
По факту смерти начато производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «естественная смерть») Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства трагедии.
Как сообщила известная общественница и защитник прав детей Зоя Мельник, умерла бывшая воспитанница приюта «Свитанок» Татьяна Б.
«Таня — та самая девочка, которую использовали в деле по обвинению Лучезара Панфилова, после того, как он написал заявление об издевательствах в приюте «Свитанок», — напомнила Мельник.
По мнению Мельник, свое заявление девушка написала под давлением со стороны тогдашней администрации приюта. Она считает, что таким образом стремились отвлечь внимание от множественных скандалов, связанных с этим детским учреждением.
«Татьяна — ребенок, ставший заложником системы и жертвой циничных мерзавцев», — резюмирует правозащитница.
Подробнее о скандале в приюте «Свитанок» читайте в материале «ФАКТОВ»: Детей бьют и заставляют жевать использованные презервативы: кошмар в скандальном центре в Одессе.336
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...