Под Одессой умерла несовершеннолетняя экс-воспитанница скандально известного детского приюта

В Одесской области за две недели до своего совершеннолетия умерла девушка, которая была воспитанницей коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»), где истязали детей.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 17-летней жительнице села Троицкое Любашевского района стало плохо. В два часа ночи она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в реанимационное отделение районной больницы.

«Через несколько часов, несмотря на все усилия врачей, она умерла. Согласно заключению медиков, смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя», — уточнили полицейские.

По факту смерти начато производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «естественная смерть») Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как сообщила известная общественница и защитник прав детей Зоя Мельник, умерла бывшая воспитанница приюта «Свитанок» Татьяна Б.

«Таня — та самая девочка, которую использовали в деле по обвинению Лучезара Панфилова, после того, как он написал заявление об издевательствах в приюте «Свитанок», — напомнила Мельник.

По мнению Мельник, свое заявление девушка написала под давлением со стороны тогдашней администрации приюта. Она считает, что таким образом стремились отвлечь внимание от множественных скандалов, связанных с этим детским учреждением.

«Татьяна — ребенок, ставший заложником системы и жертвой циничных мерзавцев», — резюмирует правозащитница.

Подробнее о скандале в приюте «Свитанок» читайте в материале «ФАКТОВ»: Детей бьют и заставляют жевать использованные презервативы: кошмар в скандальном центре в Одессе.

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