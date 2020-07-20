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Выдержка и дисциплина: гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака
Понедельник, 20 июля, — довольно напряженный день, который потребует выдержки и дисциплины.
«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам астрологический прогноз на 20 июля.
ОВЕН
Предстоит немало дел. Старайтесь избегать переутомления и воздержитесь от тяжелых физических нагрузок. При принятии важных решений стоит прислушаться к мнению специалиста.
ТЕЛЕЦ
Звезды не рекомендуют затевать что-либо серьезное или углубляться в какие-то дебри. Сегодня для вас лучше всего плыть по течению.
БЛИЗНЕЦЫ
Не исключено, что конкуренты попытаются помешать осуществлению ваших замыслов. Постарайтесь обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу, тем самым еще раз доказав ваше превосходство над ними.
РАК
На службе все идет своим чередом, придется заниматься текущими делами. В финансовой сфере намечаются перемены к лучшему, так что можете побаловать себя и приобрести что-нибудь приятное для души.
ЛЕВ
Нынче вряд ли можно будет рассчитывать на чью-либо помощь. Следите за своей речью — невзначай брошенная фраза может иметь далеко идущие последствия.
ДЕВА
Повлиять на происходящее вам, скорее всего, не удастся, поэтому старайтесь подстроиться под ход текущих событий. Возможно даже, придется отказаться от чего-то, но жалеть об этом не стоит.
ВЕСЫ
Вы будете склонны слишком эмоционально на все реагировать. Постарайтесь все же держать себя в руках, в противном случае ваше поведение может привести к непоправимым последствиям.
СКОРПИОН
Гороскоп советует держаться подальше от сплетен и интриг, иначе рискуете испортить свою репутацию. Обратите пристальное внимание на состояние своих суставов.
СТРЕЛЕЦ
Завершайте начатое ранее, не стоит оставлять «хвосты» на потом. В этот день нежелательно отправляться в поездки, особенно дальние.
КОЗЕРОГ
В этот день лучше воздержаться от принятия важных решений, так как сейчас вы склонны все драматизировать. Ваша впечатлительность не позволит адекватно воспринять информацию и сделать правильные выводы.
ВОДОЛЕЙ
В скором будущем у вас намечается карьерный рост, но при этом нагрузки возрастут уже сейчас, так что на остальное времени не будет совсем. Благодаря ответственному и нестандартному подходу к своей работе удастся поправить свое финансовое положение.
РЫБЫ
Будьте сегодня великодушны и внимательны, особенно больше времени следует уделить своим близким. Тщательнейшим образом мойте овощи и фрукты перед употреблением в пищу, чтобы не нанести серьезный вред здоровью.
Хорошего вам дня!
Любовный гороскоп на весь июль для всех знаков зодиака для «ФАКТОВ» составил Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов».
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