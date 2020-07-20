Антиковидная вечеринка во Франкфурте: полицию забросали градом стеклянных бутылок (фото)

В ночь на 19 июля в центре Франкфурта-на-Майне произошли массовые беспорядки, в результате которых пострадали десятки людей, включая пятерых полицейских. Были задержаны 39 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Восемь из них остаются под арестом, заявил начальник городского полицейского управления Герхард Бересвиль. Он назвал такую ситуацию беспрецедентной для города.

Как сообщают немецкие СМИ, поздно вечером 18 июля на Опернплац (Оперная площадь) во Франкфурте началась огромная уличная вечеринка. В ней участвовали не менее 3 000 человек. Подобные гулянья стали нынешним летом новой городской традицией. Люди собираются каждые выходные на Опернплац, чтобы расслабиться после рабочей недели. Многие называют эти вечеринки «антиковидными». Речь не идет о том, чтобы специально заразиться коронавирусом, а доказать всем, что их участники не боятся COVID-19.

Сначала вечеринка протекала мирно. Однако около трех часов ночи в полицию поступил сигнал о драке. В ней участвовали около 30 человек. Один из участников гуляний серьезно пострадал. Человек лежал на земле в крови, явно нуждался в помощи, а на него никто не обращал внимания — драка продолжалась.

На площадь были отправлены несколько нарядов полиции. Когда стражи порядка попытались разнять дерущихся и оказать помощь пострадавшему, в них полетели стеклянные бутылки.

Полицейские образовали две цепочки и начали оттеснять буйствующую толпу. Все это время в них продолжали швырять бутылки. «Это напоминало настоящий обстрел. В нас летел целый град бутылок», — заявил один из полицейских журналистам.

Так выглядела площадь перед оперным театром утром 19 июля

Порядок все же удалось навести. Герхард Бересвиль заявил, что задержанные — «преимущественно мужчины из среды иммигрантов». Их личности и гражданство устанавливаются. Начальник полиции настаивает на том, что городская администрация должна немедленно отреагировать на случившееся и разработать дополнительные меры безопасности.

Тем временем жители центральных районов Франкфурта рассказывают, что «антиковидные вечеринки» на самом деле всегда выливаются в какие-то небольшие драки и беспорядки. Две недели назад, например, участники подобного гулянья разбили двери оперного театра и проникли в его вестибюль. К счастью, им хватило этого, и они не решились крушить фойе и зрительный зал.

События во Франкфурте живо напомнили масштабные беспорядки в Штутгарте, которые произошли ровно месяц назад. Тогда несколько сот молодых людей и подростков две ночи подряд перемещались по городу небольшими группами, крушили витрины, грабили магазины и нападали на полицию, которая пыталась их остановить. Пострадали 19 стражей порядка.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter