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Происшествия

В курортной Затоке выгорели сразу две базы отдыха (фото)

10:07 20 июля 2020
Пожар в Затоке

В ночь на понедельник, 20 июля, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, где накануне из-за водного скутера погиб курортник, горели сразу две базы отдыха.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, сообщение о пожаре на базе отдыха «Гранит», расположенной по ул. Приморской, 99а, поступило в службу спасения «101» в 03:50. По прибытии на место вызова пожарные установили, что горят 6 деревянных зданий на базе «Гранит», пламя уже перекинулось также на соседнюю базу отдыха — «Атлантида».

В ликвидации пожара участвовали 24 человека личного состава и 5 единиц техники.

Только более двух часов спустя, к 6 часам утра, пламя погасили на площади 500 квадратных метров.

В результате пожара получил отравление продуктами горения 25-летний отдыхающий, который от госпитализации пока отказался.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, горело также кафе «Заправка» и дома, в которых проживают отдыхающие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Затоке произошел масштабный пожар в четырехэтажном здании «Апартаменты Затока». Также горели домики на территории базы отдыха «Мальта».


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