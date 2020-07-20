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Гороскоп

Хороший день для энергичных людей: гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака

20:27 20 июля 2020
Гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Вторник, 21 июля, — день, благоприятный для всех энергичных и амбициозных людей. Но решение серьезных финансовых вопросов лучше отложить.

«ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам гороскоп на 21 июля.

ОВЕН

День благоприятен для того, чтобы поставить точку в длительном проекте или в отношениях, которые, по правде говоря, давно себя изжили. Нынче ваш жизненный потенциал не на высоте, поэтому следует поберечь силы.

ТЕЛЕЦ

День хорош для нанесения визита в государственные инстанции. Также велик шанс получения дополнительной прибыли. Уделите пристальное внимание сердечно-сосудистой системе, не упускайте из виду первые признаки недомогания.

БЛИЗНЕЦЫ

Появится шанс воплотить задуманное в жизнь. Ваши усилия и профессионализм будут высоко оценены, можно даже рассчитывать на денежное вознаграждение.

РАК

Состояние вашей нервной системы сейчас далеко от идеального. Следует поберечь нервы и не зацикливаться на пустяках. Также сегодня держитесь подальше от алкоголя.

ЛЕВ

На первый план выйдут служебные вопросы, так что о личных делах придется позабыть. В этот день нежелательно нарушать какие-либо правила или инструкции — это чревато негативными последствиями.

ДЕВА

Хорошо пойдет работа сообща. Возможно получение весьма важной для вас информации. На амурном фронте не стоит перетягивать одеяло на себя.

ВЕСЫ

Звезды сулят интересные встречи и знакомства. Вполне вероятно, что благодаря новым связям сумеете решить давнюю проблему.

СКОРПИОН

Сильные эмоции могут отрицательно сказаться на вашем здоровье, так что стоит поберечь нервы. Полезное влияние на организм окажут массаж и водные процедуры.

СТРЕЛЕЦ

Финансовое положение сейчас довольно стабильное, поэтому можете отправляться за крупными покупками. Если сегодня придется что-либо выбирать, постарайтесь просмотреть все варианты. Возможно, что самый последний и окажется самым подходящим.

КОЗЕРОГ

Желательно наблюдать за происходящим в этот день где-нибудь в сторонке, ни во что не ввязываясь. Также не стоит браться за что-то совершенно новое или то, что вам не под силу.

ВОДОЛЕЙ

Для вас нынче будет весьма актуальной пословица: «Семь раз отмерь — один отрежь». Прежде чем что-либо сделать или принять важное решение, следует тщательно все обдумать и посоветоваться со сведущими людьми.

РЫБЫ

Не нужно отказываться от намеченных планов. Может показаться, что вы переоценили свои возможности, но это совсем не так. Просто следует немного выждать, и все у вас получится!

Хорошего вам дня!

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