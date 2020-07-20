Жаркий саммит ЕС: Макрон наорал на Курца и прервал Рютте ударом кулака по столу

В Брюсселе четвертый день подряд продолжается чрезвычайный саммит Евросоюза. Лидеры стран ЕС впервые за время пандемии собрались на очную встречу. На повестке дня два важных вопроса — бюджет ЕС на 2021−2027 годы и пакет помощи по восстановлению экономики наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. Планировалось, что саммит будет идти два дня — 17 и 18 июля. Однако дискуссия затянулась и оказалась настолько напряженной, что у президента Франции Эммануэля Макрона уже дважды сдавали нервы.

Западные СМИ отмечают, что подобного накала страстей на саммитах ЕС не было последние 20 лет. В декабре 2000 года главы государства и правительств стран Евросоюза заседали пять дней в Ницце, обсуждая введение евро. Даже переговоры по выделению беспрецедентной помощи Греции и Brexit не были столь затяжными и непредсказуемыми.

Франция и Германия предлагают выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии. Макрона и Ангелу Меркель в этом вопросе активно поддерживает председатель Европейского совета Шарль Мишель. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия выступают против. Венгрия и Польша не согласны с размером долевого участия стран в формировании данного пакета помощи.

Макрон объявил подобную позицию эгоистичной. Он подчеркнул, что лидеры этих стран не хотят думать об общих нуждах ЕС. В пылу дискуссии президент Франции стукнул кулаком по столу, сравнив поведение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с действиями бывшего премьера Великобритании Дэвида Камерона на переговорах по бюджету ЕС. Тогда Камерон впервые всерьез пригрозил проведением референдума по Brexit. Обращаясь к Рютте, Макрон заявил: «Все это может плохо кончиться».

Следующим, кто вызвал открытое раздражение французского лидера стал канцлер Австрии Себастьян Курц. Глава австрийского правительства встал из-за стола, чтобы выйти из зала заседаний и поговорить по телефону. Макрон едва не перешел на личности.

В качестве миротворца попытался выступить Мишель. Председатель Евросовета предложил компромисс — снизить размер безвозмездной субсидии до 400 млрд евро. Макрон после этого пригрозил, что скорее покинет саммит, чем подпишет «плохое соглашение».

В понедельник, 20 июля, Рютте заявил о некотором прогрессе в переговорах. По его словам, Мишель все же работает над новым предложением. Очередной раунд переговоров запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Что касается бюджета ЕС на следующие семь лет, то до его обсуждения дело похоже пока еще не дошло. Известно только, что Мишель предлагает утвердить его в размере 1 триллиона 74 миллиардов евро, что на 13 миллиардов меньше, чем он же называл в феврале до того, как пандемия охватила всю Европу. Уже в мае Мишель озвучивал другой объем бюджета — 1,1 триллиона евро.

Напомним, смена руководства всех органов Евросоюза состоялась в 2019 году. О том, кто какие посты займет в Брюсселе, стало известно ровно год назад.

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