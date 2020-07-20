Избегайте авантюр: гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака

Среда, 22 июля, — день, когда повышена склонность к необдуманному риску и авантюрам. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака. (Гороскоп на июль для всех знаков зодиака читайте здесь.)

ОВЕН

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности — к хорошему они вряд ли приведут. Также не стоит верить никому на слово, особенно малознакомым людям.

ТЕЛЕЦ

Могут возникнуть проблемы в общении даже с теми, кого хорошо знаете. Этот день для вас вообще лучше провести в уединенной и спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ

Вполне возможно, что многое будет складываться не совсем так, как вам бы того хотелось. Однако не стоит слишком расстраиваться по этому поводу и уж тем более не следует идти на риск. Дети сейчас требуют пристального внимания.

РАК

День сулит немало суеты. Не следует торопиться с принятием решений, чтобы в будущем не пришлось об этом жалеть. В личной жизни могут возникнуть недоразумения, постарайтесь все решить мирным путем.

ЛЕВ

Неплохой день для налаживания деловых контактов и поиска нового места работы. Но, прежде чем соглашаться на выгодное предложение, все же стоит взять время на обдумывание. Ни с кем не делитесь своими секретами.

ДЕВА

Вам не захочется слышать критику в свой адрес, поэтому ограничьте контакты с теми, кто может это себе позволить. При работе с бытовыми приборами придерживайтесь техники безопасности.

ВЕСЫ

Цели, которые вы ставите перед собой, вполне достижимы. Но вот способы, которыми хотите этого добиться, окажутся не совсем подходящими. Прежде чем приступать к активным действиям, спокойно просчитайте все возможные пути.

СКОРПИОН

Этот день может показаться вялотекущим. Предстоит рутинная работа, которая не потребует особых усилий. Гороскоп не советует брать кредит или давать деньги в долг.

СТРЕЛЕЦ

На повестке дня окажется решение бытовых проблем. Возможно, даже придется обращаться за помощью к специалистам. Тщательно контролируйте свои расходы и проверяйте чеки.

КОЗЕРОГ

На профессиональном поприще будет довольно-таки легко достигнуть поставленных целей, тем более что коллеги сейчас способны прийти на помощь. Вечер готовит вам что-то романтическое.

ВОДОЛЕЙ

Воздержитесь от каких-либо обещаний — сдержать данное слово окажется той еще проблемой. На амурном фронте вероятны новые знакомства, однако не стоит слишком уж откровенничать.

РЫБЫ

Многие окружающие предпочтут держаться от вас подальше, так как сегодня вы будете склонны быстро выходить из равновесия. Отрицательные эмоции могут отразиться не только на самочувствии, но и на вашей деятельности. Поэтому постарайтесь все же их как-то унять.

Хорошего вам дня!

Гороскоп здоровья на июль составил дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов.

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