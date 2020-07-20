Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в интервью «112 Украина» рассказал, как осуществляется руководство в партии. По словам политика, в партии еще не принято решение о том, кого выдвигать кандидатом в президенты Украины на возможных досрочных выборах.

На вопрос: «Рейтинги вашей партии, согласно соцопросам, неуклонно растут. Как вы относитесь к тому, что Юрий Бойко является одним из лидеров президентской гонки?» — Рабинович ответил следующее: «Выборы президента Украины были год назад, и о следующих выборах думать пока рано. Возможно, Зеленский доруководится до того, что будут внеочередные президентские выборы, но сейчас об этом говорить слишком рано. Поэтому, естественно, в партии не принимались никакие решения по поводу будущего кандидата в президенты на следующих выборах. Сейчас мы готовимся к местным выборам».

По словам парламентария, Юрий Бойко был кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента в 2019 году: «Мы тогда объединились ради будущего страны, и, хотя кандидатами в президенты были я и Бойко, я отказался от участия в президентской гонке. И на заседании стратегического совета мы приняли решение выдвинуть Бойко на выборах в качестве кандидата в президенты. На следующих выборах, я уверен, также у нас будет соответствующее решение. Как вы знаете, у нас партия идеологическая, не вождистского типа. Мы с Юрием Бойко — сопредседатели партии. Решение о том, кто будет кандидатом от партии на выборах президента Украины, будет принимать стратегический совет, а утверждать — съезд партии».

На уточняющий вопрос ведущего о том, как принимаются решения в партии, Вадим Рабинович ответил: «Сопредседатели партии осуществляют общее руководство деятельностью партии, а также представляют партию перед всеми предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности. Решения сопредседателей оформляются исключительно за подписью нас обоих. Самые важные решения принимаются на стратегическом совете партии — это высший орган управления в период между заседаниями политсовета и съездами партии. Руководителем стратегического совета является Виктор Медведчук. Согласно уставу, он представляет ОПЗЖ в отношениях с органами государственной власти, органами местного управления. Он подписывает все договоры от имени ОПЗЖ и финансовые документы».

Стратегический совет партии является высшим руководящим органом в период между заседаниями политического совета партии. В состав стратегического совета входят 4 должностных лица — это сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель политического совета партии Виктор Медведчук и председатель исполкома Сергей Левочкин.

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