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Зеленский стал для Путина бывшим президентом Украины, — Виталий Портников
О том, что Зеленский уже стал для Путина бывшим президентом и Кремль работает над его заменой, решив ставить на скорый приход к власти «настоящих» пророссийских сил — Медведчука и его соратников, написал на своей странице в соцсети известный журналист Виталий Портников. Знаком Зеленскому стало требование лидера Чечни Рамзана Кадырова позвонить Путину, чтобы объявить ему об «окончании этой гражданской войны на востоке Украины».
«После встречи советников в Берлине можно констатировать что для Кремля Владимир Зеленский стал бывшим президентом Украины. Примерно так же, как стал для Путина бывшим президентом Украины после берлинского саммита «нормандской четверки» в октябре 2016 года Петр Порошенко.
Именно с этого времени, после двухлетних попыток склонить Порошенко к соглашениям на российских условиях, Путин стал работать не над договоренностями с ним, а над его заменой — что, собственно, и воплотилось в усиление напряженности на фронте, консультациях Кремля с украинскими олигархами, совместную работу Кремля и олигархов по дискредитации Порошенко и триумфальную победу Владимира Зеленского.
А теперь Зеленскому предстоит пройти ровно тот же путь — только, возможно, быстрее. В Кремле решили ставить на скорый приход к власти уже «настоящих» пророссийских сил — того же Медведчука и его соратников. И хотя финал плана, может, и не удастся, на отношение к самому Зеленскому это не повлияет — его будут всячески дискредитировать, унижать, компрометировать, словом — «валить»", — написал Портников в Facebook.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский политолог Виктор Таран назвал угрозы «личной мести» президенту Зеленскому, прозвучавшие в заявлении лидера Чечни Рамзана Кадырова, «банальной эмоциональной провокацией». По его мнению, на эти угрозы обязаны отреагировать СБУ и Нацполиция.529
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