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В Одессе мошенник одной 200-гривневой купюрой пополнил счет на 50 тысяч
Одесским правоохранителям удалось «вычислить» после длительных поисков необычного мошенника. (Недавно в Одессе разоблачили мошенников, которые воровали деньги с банковских карт.) Двадцатидевятилетний житель Беляевского района Одесской области изобрел технологию бесплатного пополнения счета мобильного телефона. С помощью разрезанной 200-гривневой купюры, нитки и клейкой ленты он изготовил некое приспособление. Данной «банкнотой» он многократно пополнял счет своего мобильного через терминал онлайн-платежей.
Полученные средства молодой человек перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.
С мая прошлого года он неоднократно (44 раза) применял эту технологию и снял 50 тысяч гривен.
«Правонарушителю сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может провести в тюрьме до восьми лет», — сообщили в полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Буковине задержали юного хакера, который украл и продавал персональные данные миллионов людей.
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