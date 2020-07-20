Демонополизация табачной отрасли остановлена, — Сергей Лямец

«Тедис-Украина» хотят сделать полугосударственной компанией-монополистом, по примеру НАК «Нафтогаз Украины». Об этом написал журналист Сергей Лямец на своей странице в соцсети, он также опубликовал проект постановления Кабмина о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий.

Автор документа не указан, однако критерии для выбора главного оптового торговца сигаретами прописаны конкретно под компанию «Тедис-Украина».

«Согласно проекту, министерствам и ГНС в месячный срок предлагают разработать порядок взаимодействия с Временным национальным оператором, выбирать которого должны сами производители и импортеры табачных изделий. Они же будут самостоятельно проверять подтверждающие документы кандидата», — написал Лямец.

Подобный подход, по мнению Лямца, недопустим.

«АМКУ официально признал „Тедис-Украина“ монополистом и выявил картельный сговор четырех крупнейших производителей: „Филипп Моррис Украина“, „Бритиш Американ Тобакко“, „Джей Ти Интернешнл Украина“ и „Империал Тобако Юкрейн“. На данный момент все указанные компании имеют статус подозреваемых. Однако при помощи меморандума, подписанного с правительством в конце 2019 года, табачные производители оспаривают в судах решение АМКУ № 697Р о наложении штрафа в 6,5 млрд грн», — утверждает журналист.

Лямец считает, что демонополизация табачной отрасли полностью остановлена, несмотря на заявления Владимира Зеленского о приоритете «борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка».

Также журналист напомнил, что АМКУ рекомендовал табачным компаниям до 1 января 2020 года привести реализацию сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. По состоянию на июль 2020 года рекомендации АМКУ табачными компаниями не выполнены.

По его мнению, табачные компании не соблюдают обязательства по уплате налогов, задекларированные в меморандуме с правительством.

«Большие суммы, о которых говорят табачные компании в пресс-релизах, — это акцизный сбор и НДС, который платят потребители, покупая пачку сигарет с наклеенной маркой. Отношение налога на прибыль к совокупному доходу табачных компаний в 2016—2019 годах составило всего от 0,04% до 0,97%! Основная часть прибыли выводится в виде роялти и других платежей на иностранные материнские компании табачных корпораций. Минэкономики и ГНС не делают ничего, чтобы западные компании начали платить налог на прибыль. Это уже дело для ГБР», — считает Лямец.

Журналист пишет, что нельзя допустить сохранения «Тедис-Украина» в полугосударственном статусе: «Под угрозой окажется работа не менее 100 украинских компаний, которые официально работают на рынке оптовых продаж табака и около 50 000 ФЛП, которые имеют лицензии на розничную торговлю табачными изделиями. Возрастет уровень контрабанды и коррупции, госбюджет не увеличит доходы, а президент Зеленский получит существенные репутационные потери в глазах западных партнеров и бизнес-среды».

Журналист также сообщил, что 15 июля 2020 года Хозяйственный суд Киева арестовал счета табачного монополиста по иску АМКУ к ООО «Тедис Украина» и четырем группам компаний — производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке. «Однако уже на следующий день в „Тедис-Украина“ открыли новые счета и продолжили деятельность. „Тедис-Украина“ непотопляем при любой власти. Компанию связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым и одесситом Борисом Кауфманом. Структура собственности „Тедис-Украина“ спрятана за оффшорными компаниями», — возмущен ситуацией Лямец.

Журналист считает, что в ситуации вокруг сигаретной монополии президента Зеленского пытаются обвести вокруг пальца табачные лоббисты, пустившие корни в госструктурах.

«Нашлись политики, которые свою личную финансовую заинтересованность и прибыль таких табачных компаний готовы поставить выше интересов государства… но, не стоит именем президента Зеленского решать свои корпоративные вопросы. Ему это может очень не понравится», — написал журналист Сергей Лямец.

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