Водитель Renault превысил скорость за неделю 23 раза: в полиции рассказали о злостном нарушителе правил ПДД

За последнюю неделю, с 13 по 19 июля, правоохранители зафиксировали в Украине 203 нарушения скоростного режима. В эти же дни из-за учаcтившихся ДТП полиция Одесской области начала круглосуточное патрулирование всех аварийно-сложных участков дорог.

Как сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, всего установлено 203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Нарушения определены камерами автоматической фиксации.

Максимальная скорость была у BMW X6, который развил скорость 218 км/ч на трассе Киев-Харьков-Должанский, — на этом участке допускается скорость не выше 110 км/ч.

А наиболее частое превышение скоростного режима за неделю зафиксировано у одного из автомобилей Reno Duster — 23 раза.

Ранее сообщалось о лазейке при взыскании штрафов, выписываемых системой автофиксации.

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