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Украина

Полиция Одесской области начала круглосуточное патрулирование аварийно-опасных участков автотрасс региона (фото)

19:52 18 июля 2020
Полиция

После двух подряд страшных ДТП с жертвами на автомобильной дороге Одесса-Рени полиция Одесской области начала круглосуточно патрулировать все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения на территории области.

На дороги вышли наряды групп реагирования патрульной полиции.

По информации пресс-службы полиции области, особое внимание будет уделяться соблюдению водителями, в т. ч. осуществляющими пассажирские перевозки, правил дорожного движения. Приоритетом определено выявление нарушителей, допускающих превышение скорости и создание потенциально аварийных ситуаций.

Также усиливается контроль за поведением детей на улицах и дорогах с целью предупреждения их травмирования.

Напомним, ранее под Одессой под колесами грузовика и трактора погибли двое детей.

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