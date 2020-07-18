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Полиция Одесской области начала круглосуточное патрулирование аварийно-опасных участков автотрасс региона (фото)
После двух подряд страшных ДТП с жертвами на автомобильной дороге Одесса-Рени полиция Одесской области начала круглосуточно патрулировать все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения на территории области.
На дороги вышли наряды групп реагирования патрульной полиции.
По информации пресс-службы полиции области, особое внимание будет уделяться соблюдению водителями,
Также усиливается контроль за поведением детей на улицах и дорогах с целью предупреждения их травмирования.
Напомним, ранее под Одессой под колесами грузовика и трактора погибли двое детей.118
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