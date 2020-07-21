Три по 50: Криштиану Роналду побил рекорд Шевченко и установил еще одно достижение (фото, видео)

Два точных удара пятикратного обладателя «Золотого мяча» (в этом году престижная награда впервые в истории вручаться не будет) Криштиану Роналду в поединке лидеров серии А помогли «Ювентусу» победить в Турине «Лацио» — 2:1 (Криштиану Роналду, 51, с пенальти, 54 — Иммобиле, 83, с пенальти) и упрочить лидерство.

35-летний португалец, забивший в чемпионате Италии 50-й и 51-й мячи, побил рекорд украинского экс-форварда «Милана» Андрея Шевченко. Чтобы покорить рубеж в полсотни голов в серии А, нынешнему главному тренеру сборной Украины понадобилось 68 матчей. Роналду оказалось достаточно 61 игры.

Кроме того, форвард «Юве» стал первым в истории футболистом, забившим 50 и больше мячей в трех топовых чемпионатах — английской премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской серии А (за «Манчестер Юнайтед» он отличился 84 раза в 196 играх, за «Реал» забил 311 голов в 292 матчах, а за «Ювентус» — 51 мяч в 61 поединке).

Отметим, что в гонке лучших бомбардиров чемпионата Италии Криштиану Роналду догнал форварда «Лацио» Чиро Иммобиле — у обоих по 30 мячей.

Криштиану Роналду и Чиро Иммобиле

Более того, несмотря на почтенный футбольный возраст, португалец по данным Globe Soccer Awards входит в топ-шестерку самых быстрых футболистов Европы 2020 года. В одном из матчей он развил скорость 34,6 км/ч, уступая только Килиану Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингу Холанду из «Боруссии» (оба — 36,04 км/ч), Адаму Траоре из «Вулверхэмптона» (36,21), Ашрафу Хакими из «Интера» (36,48) и Альфонсо Дэвису из «Баварии» (36,51).

За четыре тура до финиша чемпионата Италии «Юве» с 80 очками на восемь пунктов опережает идущий вторым «Интер», на девять — «Аталанту» Руслана Малиновского и на 11 — «Лацио». От титула команду Маурицио Сарри отделяет всего четыре балла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с 43-й попытки таки поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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