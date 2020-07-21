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Очередной спектакль? В сети указали на странности с захватом автобуса в Луцке
Ужасный захват автобуса с людьми в Луцке стал темой дня в украинской прессе. Пока все обсуждают прошлое террориста под псевдонимом Максим Плохой, у пользователей соцсетей возникают вопросы относительно процесса захвата и реакции полиции на него.
В частности, руководитель издания «Волынь ONLINE» Марьяна Метельская обратила внимание сразу на несколько любопытных (не)совпадений. По ее словам, автобус выехал с автостанции в 09:06 всего с двумя пассажирами, а захватил террорист, по версии МВД, около двух десятков людей, в том числе беременную женщину и ребенка. Уже в 09:36 полиция сама написала информацию о захвате в чат с местными журналистами, а в 09:57 был опубликован видеокомментарий представителя полиции. Удивительная оперативность и осведомленность.
Также журналистка отметила, что автобус якобы был захвачен в другом месте и специально отогнан в центр.
Бывший руководитель Голосеевского и Обуховского райотделов полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook намекнул, что все это может быть постановкой.
Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве ветеран АТО захватил Мост метро. Тогда за считанные часы к месту событий согнали бронетехнику, спецназ, катера, беспилотники. Спустя некоторое время захватчик моста сдался спецназу, а глава МВД Арсен Аваков захотел взять захватчика на поруки, что вызвало много вопросов.547
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