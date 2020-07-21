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Спорт

«Заря» подтвердила переход двух футболистов в клубы Австрии и Бельгии

16:04 21 июля 2020
Богдан Михайличенко

Луганская «Заря», завоевавшая по итогам сезона в УПЛ бронзовые медали и прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы (а это гарантированные 3 млн евро призовых от УЕФА), объявила о переходе в иностранные клубы двух защитников — капитана молодежной сборной Украины 22-летнего Евгения Чеберко и 23-летнего воспитанника киевского «Динамо» Богдана Михайличенко (на фото).

«По ребятам в прессе было много слухов. Мы практически не комментировали эту информацию, — цитирует пресс-служба «Зари» исполняющего обязанности генерального директора клуба Станислава Оганова. — Да, велись переговоры и по Богдану Михайличенко, и по Евгению Чеберко.

Переговоры прошли на высоком уровне, и мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а по окончании сезона, с 1 августа, Богдан Михайличенко переходит в бельгийский «Андерлехт», а Евгений Чеберко — в австрийский ЛАСК.

В то же время заканчивается аренда у Александра Тымчика и Богдана Леднева, которые возвращаются в «Динамо». Кроме того, мы продолжаем переговоры относительно Артема Громова. Больше от нас не уходит никто. Все на полноценных контрактах. Со многими футболистами соглашения перезаключены на более длительные сроки. Костяк команды мы сохраним".

По неофициальной информации, от продажи Чеберко луганский клуб выручит 300 тысяч евро, а от трансфера Михайличенко — 500 тысяч.

Сообщается, что футболисты «Зари» соберутся на учебно-тренировочной базе в Запорожье после отпуска 1 августа, а 4 числа команда выедет на сборы, запланированные недалеко от Киева. До возвращения в Запорожье 15 августа команда проведет четыре спарринга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» в матче за медаль УПЛ сыграла вничью с «Десной».

Фото ФК «Заря»

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